Хахалева отказалась обжаловать разрешение на уголовное преследование

18 апреля 2022, 13:52

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Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева отказалась от поданной ранее жалобы на решение Высшей квалификационной коллегии судей разрешить возбудить в отношении нее уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября 2020 года стало известно, что дисциплинарная коллегия Верховного суда России признала законным решение лишить Елену Хахалеву статуса судьи Краснодарского краевого суда за прогулы. 10 марта 2020 года комиссия Совета судей России единогласно сочла дисциплинарным проступком действия Хахалевой, которая отметила в табеле учета рабочего времени как рабочие те дни, когда не находилась в суде. Председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей России дать согласие на возбуждение уголовного дела против Хахалевой по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.15 декабря 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила следствию возбудить дело о мошенничестве и служебном подлоге против Елены Хахалевой. Сама Хахалева в декабре 2021 года покинула Россию, улетев в Армению. Расследование деятельности бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой намеренно затягивалось, поэтому она сумела избежать наказания, предположили пользователи соцсетей.

Верховный суд России прекратил производство по жалобе бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой на решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о даче согласия на возбуждение в отношении неё уголовного дела. "Суд прекратил производство по жалобе из-за отказа Хахалевой от своих требований", — сообщило сегодня РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Изначально жалобу должны были рассмотреть 12 апреля, однако представитель Елены Хахалевой предложил перенести заседание в связи с занятостью в другом процессе, сообщил сегодня "Коммерсант Краснодар".

Иск об отмене решения Высшей квалификационной коллегии судей о даче согласия на возбуждение уголовного дела поступил в Верховный суд 3 марта, заседание было назначено на 12 апреля, однако оно было отложено. На сегодняшнем заседании суд постановил прекратить рассмотрение жалобы. "Прекращено: истец отказался от иска и отказ принят судом", - указано в карточке производства на сайте Верховного суда России

Напомним, что в июле 2017 года широкий общественный резонанс вызвало сообщение московского адвоката Сергея Жорина о том, что свадьба дочери Елены Хахалевой обошлась в два миллиона долларов. Совет судей Краснодарского края провел проверку, установив, что информация о том, что свадьбу оплатила Хахалева, не соответствует действительности. Кроме того, группа кубанских фермеров два раза требовала проверить диплом судьи, но Совет судей заявил, что подлинность диплома подтвердилась. Тем не менее, в ноябре 2018 года судья лишилась в краевом суде поста председателя коллегии по административным делам и была исключена из его президиума.

5 марта 2020 года было опубликовано открытое письмо Хахалевой президенту России Владимиру Путину с жалобой на преследование. Она заявила, что сведения о ее связях с криминальным миром и отсутствии профильного высшего образования недостоверны. Хахалева предположила, что ее отставки пытается добиться некая крупная бизнес-структура "руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков". Обращение Хахалевой к Путину вызвало тогда иронию пользователей соцсетей.