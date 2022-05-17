Следком возбудил дело о мошенничестве и подлоге против судьи Елены Хахалевой

17 мая 2022, 22:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, получившей известность после сообщений о многомиллионных затратах на свадьбу дочери.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября 2020 года стало известно, что дисциплинарная коллегия Верховного суда России признала законным решение лишить Елену Хахалеву статуса судьи Краснодарского краевого суда за прогулы. 10 марта 2020 года комиссия Совета судей России сочла дисциплинарным проступком действия Хахалевой, которая отметила в табеле учета рабочего времени как рабочие те дни, когда не находилась в суде. Председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей России дать согласие на возбуждение уголовного дела против Хахалевой по статьям о мошенничестве и служебном подлоге, и 15 декабря 2021 года такое согласие было получено. Хахалева подала жалобу на это решение, но позднее отказалась от нее, и Верховный суд России 18 апреля прекратил производство по жалобе.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу ведомства РБК.

Ранее в результате проверки ее профессиональной деятельности выяснилось, что в 2019 году Хахалева совершила командировки, которые не оформила должным образом и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад. За время отсутствия Елена Хахалева получила 1,2 миллиона рублей. Разрешение о возбуждении уголовного дела вынесла Высшая квалификационная коллегия судей России по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), части 2 статьи 292 (служебный подлог, до 4 лет) УК РФ, сообщил "Коммерсант", отмечая, что постановление о возбуждении дела подписал лично глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин. .

Часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 292 УК РФ "Служебный подлог" предусматривает до четырех лет лишения свободы

В конце 2021 года появилась информация о том, что Елена Хахалева уехала из России и оставила на территории страны недвижимость на 300 миллионов рублей, в том числе участок в элитном коттеджном поселке Краснодара с домом для гостей и обслуживающего персонала, фонтаном и крытой парковкой, сообщила сегодня "Газета.ру".

Напомним, что в июле 2017 года широкий общественный резонанс вызвало сообщение московского адвоката Сергея Жорина о том, что свадьба дочери Елены Хахалевой обошлась в два миллиона долларов. Совет судей Краснодарского края провел проверку, установив, что информация о том, что свадьбу оплатила Хахалева, не соответствует действительности. Кроме того, группа кубанских фермеров два раза требовала проверить диплом судьи, но Совет судей заявил, что подлинность диплома подтвердилась. Тем не менее, в ноябре 2018 года судья лишилась в краевом суде поста председателя коллегии по административным делам и была исключена из его президиума.

5 марта 2020 года было опубликовано открытое письмо Хахалевой президенту России Владимиру Путину с жалобой на преследование. Она заявила, что сведения о ее связях с криминальным миром и отсутствии профильного высшего образования недостоверны. Хахалева предположила, что ее отставки пытается добиться некая крупная бизнес-структура "руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков". Обращение Хахалевой к Путину вызвало тогда иронию пользователей соцсетей.

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