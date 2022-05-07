Сторонники Саакашвили вышли на акции протеста в трех городах Грузии

07 мая 2022, 00:25

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В Тбилиси, Батуми и у Руставской тюрьмы прошли акции протеста с требованием перевода бывшего президента страны Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. Состояние здоровья не позволяет Саакашвили отбывать наказание в тюрьме, заявили протестующие.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля врачи диагностировали у Саакашвили анорексию, непереносимость ряда продуктов и снижение мышечной массы на фоне постстрессовой депрессии. Сторонники Саакашвили потребовали перевести политика на лечение в зарубежную клинику. 2 мая семья Саакашвили заявила, что истек срок ультиматума властям о его переводе в иностранную клинику, и анонсировала акции протеста по всей Грузии. Минюст Грузии заверил, что о состоянии здоровья Саакашвили распространяется ложная информация. 4 мая администрация тюрьмы отказала консилиуму врачей в посещении Саакашвили. Состояние Михаила Саакашвили продолжает ухудшаться, спасти его может лишь перевод в зарубежную клинику, заявили 5 мая родственники третьего президента Грузии на акции в Тбилиси. Саакашвили нуждается в интенсивном лечении, иначе его жизнь в опасности, сообщили врачи.

21 февраля Михаил Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение, но 10 марта прервал акцию, а 13 марта сообщил, что врачи в Тбилиси обследовали его и подтвердили наличие тяжелых заболеваний. Выступая 20 апреля в суде, Саакашвили попросил о помощи врача. Судья обязала пенитенциарную службу оказывать политику помощь, адекватную его состоянию, но отклонила ходатайство с просьбой допустить к нему врачей.

В Тбилиси, Батуми и у Руставской тюрьмы, в которой содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, 6 мая прошли акции протеста с требованием его перевода в зарубежную клинику для прохождения курса лечения, поскольку, по мнению активистов, в стране нет необходимых специализированных клиник.

Екатерина Херхеулидзе, депутат парламента от учрежденной Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), сообщила об ухудшении его состояния здоровья, и о том, что у него фиксируется повышенная температура и ежедневная потеря веса.

"Саакашвили находится в тяжелом состоянии. У него повышенная температура, он ежедневно теряет вес. Составляются специальные протоколы. Постоянно дежурит врач, наблюдающий за ним, но этого недостаточно", - сказала она в эфире телекомпании "Мтавари архи" после посещения Саакашвили.

Один из представителей ЕНД, принявший участие в акции протеста в Тбилиси у резиденции президента страны, Бачана Долидзе счел, что "ведется целенаправленная инвалидизация бывшего президента". Участники акции выбрали место ее проведения перед президентской резиденцией, так как уверены, что именно от президента Грузии Саломе Зурабишвили сейчас многое зависит - она может помиловать Саакашвили.

На акцию протеста у Руставской тюрьмы митингующие направились от центрального офиса ЕНД, расположенного на окраине Тбилиси. Активисты устроили автопробег, в нем приняли участие десятки автомобилей с флагами Грузии и Украины.

Участвующий в акции депутат парламента от ЕНД Акакий Минашвили сообщил, что перевод Саакашвили для прохождения курса лечения в иностранную клинику является важным для страны вопросом, так как Саакашвили был избран народом на президентский срок и сейчас подвергается пыткам и нечеловеческому обращению.

"За это будет очень тяжелый ответ для всех. Не обязательно в ближайшем будущем... Наша стратегия заключается в том, чтобы было давление внутри страны и извне", - сказал он.

Участники же акции протеста в Батуми провели шествие по улицам города, скандируя: "Миша!", и с транспарантами с надписями "Свободу Саакашвили". Они считают, что проведением перманентных акций протеста смогут добиться освобождения Саакашвили.

Между тем находящийся в заключении Михаил Саакашвили получил 6 мая от лидера Европейской народной партии Дональда Туска приглашение выступить в конце мая на съезде, сообщила Херхеулидзе. Она ознакомила с ответом Саакашвили на это приглашение, назвавшего его "большой моральной поддержкой".

"Я не помню другого прецедента, чтобы заключенного политика так демонстративно приглашали на съезд партии… Для меня это большая честь, я не знаю, позволит ли мое состояние здоровья возможность присутствовать на съезде, и предоставят ли эту возможность власти Грузии. Однако хочу сказать большое спасибо европейцам за такую большую моральную поддержку", - зачитала Херхеулидзе ответ Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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