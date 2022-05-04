Оппозиция в парламенте потребовала отставки Пашиняна

04 мая 2022, 19:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутаты парламентских фракции "Айастан" и "Честь имею" покинули зал заседаний после того, как было зачитано требование об отставке Никола Пашиняна. Во время визита премьер-министра в парламент к зданию были стянуты силовики, полиция пропустила участников шествия оппозиции лишь после того, как Пашинян уехал из здания.

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 апреля в Армении оппозиция проводит акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна после того, как тот заявил о готовности "снизить планку" по карабахскому вопросу. 3 мая активисты объявили о проведении в Ереване акций неповиновения. Сегодня утром эти акции продолжились. Протестующие перекрыли грузовиками Киевский мост, а силовики стали задерживать участников протестов. К 14.00 [13.00 мск] за неповиновение полиции было задержано 40 активистов. Служба нацбезопасности Армении заявила о готовящемся штурме здания правительства Армении.

Парламентский час с участием кабинета министров прошел на фоне протестов у здания парламента. Оппозиционные депутаты приняли участие в заседании, чтобы озвучить Пашиняну общественное требование об отставке, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Силовики стянули к зданию парламента усиленные подразделения. Полиция в касках со щитами выставила кордон в несколько рядов на пересечении проспекта Баграмяна и улицы Демирчян. Во дворе парламента видны силовики с автоматами в балаклавах. На здании парламента замечены снайперы. Полицейские кордоны также выставлены вокруг парламентского ограждения, а сама территория обнесена светошумовыми гранатами, соединенными между собой проводами.

Депутат фракции "Айастан" Армен Рустамян зачитал общественное требование из шести пунктов об отставке премьер-министра. В документе, в частности, отмечено, что Пашинян довел дело до войны и поражения, провалив защиту армянских интересов на переговорах по Нагорному Карабаху. Кроме того, Пашинян сам признался, что мог предотвратить войну и избежать тысяч жертв, но не сделал этого, отметил оппозиционный депутат.

13 апреля в парламенте премьер-министр Армении Пашинян заявил, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Родные погибших военнослужащих вышли 26 апреля на акцию с требованием привлечь Пашиняна к ответственности за их гибель. Ранее, 18 апреля, они обратились в Генпрокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело и расследовать заявления Пашиняна. Генпрокуратура Армении 27 апреля согласилась признать родителей погибших военных потерпевшими по уголовному делу, а заявление о привлечении премьер-министра фигурантом дела направила в Антикоррупционный комитет, который в течение пяти дней должен принять решение. Родные погибших потребовали возбудить уголовное дело против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и арестовать его.

"В июне 2021 года премьер обещал вернуть пленных в течение 1-2 месяцев, но этого до сих пор не произошло. Обещал в ходе предвыборной кампании следовать политике определения статуса Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") на основе реализации права народов на самоопределение. Обещал резкий экономический рост, однако вместо этого вырос внешний долг", - подчеркнул Рустамян.

Премьер-министр в ответ обвинил в своих неудачах прежние политические силы, после чего депутаты оппозиционных парламентских фракций покинули зал заседания и присоединились к своим сторонникам на проспекте Баграмяна.

Во время парламентского часа силовики не пускали к зданию Нацсобрания участников митинга-шествия оппозиции, выставив кордоны в несколько рядов на улице Демирчяна. Лишь после того, как Никол Пашинян покинул здание, полиция разблокировала улицу и сторонникам оппозиции удалось продолжить путь.

Между полицейскими и митингующими произошел небольшой инцидент, активисты стали бросать пустые пластиковые бутылки в силовиков, однако организаторы протеста призвали прекратить провокационные действия, и ситуация стабилизировалась. Останавливаясь перед каждым входом на территорию парламента, активисты призывали силовиков, которые в полном обмундировании охраняли входы и выходы из здания, не служить Пашиняну.

Сотрудники полиции затруднились назвать корреспонденту "Кавказского узла" число участников митинга-шествия, отметив лишь, что митинг "многотысячный". На Площади Франции, где собрались оппозиционеры, звучат патриотические песни, установлены палатки.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.