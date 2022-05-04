Служба нацбезопасности Армении предостерегла оппозицию от штурма парламента

04 мая 2022, 16:41

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Оппозиция готовится штурмовать здание парламента, заявила Служба нацбезопасности Армении, предупредив организаторов и участников протеста об уголовной ответственности. Здание парламента находится под усиленной охраной полиции, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Как писал "Кавказский узел", с 25 апреля в Армении оппозиция проводит акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна после того, как тот заявил о готовности "снизить планку" по карабахскому вопросу. 3 мая активисты объявили о проведении в Ереване акций неповиновения. Сегодня утром эти акции продолжились. Протестующие перекрыли грузовиками Киевский мост, а силовики стали задерживать участников протестов. К 14.00 [13.00 мск] за неповиновение полиции было задержано 40 активистов.

Служба национальной безопасности заявила сегодня, что поступили достоверные данные о готовящейся попытке захвата оппозицией здания Национального собрания Армении. "Организаторы митинга в Ереване намерены спровоцировать незаконные действия" в ходе очередной сессии парламента и "захватить здание", - говорится в сообщении СНБ. Это приведет к дестабилизации внутренней безопасности страны, указано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

СНБ призвала организаторов митинга и его участников воздержаться от незаконных действий, "в противном случае вся ответственность будет возложена на организаторов протестов". Также ведомство посоветовало участникам протестов не совершать незаконных шагов, поскольку они также будут делить вместе с организаторами уголовную ответственность, указано в сообщении.

Сегодня во второй половине дня в парламенте Армении запланирован парламентский час, на котором должен присутствовать Никол Пашинян. Один из организаторов протестов, вице-спикер парламента от фракции "Айастан", член партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на прошедшем 3 мая итоговом митинге заявил, что акции неповиновения 4 мая запланированы с 12.00 по 14.00 (с 11.00 до 13.00 мск), после чего начнутся "основные акции", а вечером - итоговый митинг на площади Франции. Сагателян подчеркнул, что сегодняшние акции особенно важны, "поскольку в парламенте будет находиться премьер-министр Никол Пашинян".

Территория парламента находится под усиленным контролем, к ней стянуто большое количество полицейских. Во дворе здания установлены светошумовые гранаты, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что полиция при задержании сторонников оппозиции на акциях протеста в Армении действует агрессивно, ряд активистов получили телесные повреждения и переломы, заявила сегодня омбудсмен Кристине Григорян.

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