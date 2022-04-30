Родные погибших военнослужащих потребовали арестовать Никола Пашиняна

30 апреля 2022, 23:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родители погибших в ходе осенней войны 2020 года военнослужащих провели шествие в Ереване, потребовав возбудить уголовное дело против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и арестовать его.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля в парламенте премьер-министр Армении Пашинян заявил, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Родные погибших военнослужащих вышли 26 апреля на акцию с требованием привлечь Пашиняна к ответственности за их гибель. Ранее, 18 апреля, они обратились в Генпрокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело и расследовать заявления Пашиняна. Генпрокуратура Армении 27 апреля согласилась признать родителей погибших военных потерпевшими по уголовному делу, а заявление о привлечении премьер-министра фигурантом дела направила в Антикоррупционный комитет, который в течение пяти дней должен принять решение. Родные погибших потребовали ускорить решение о привлечении Пашиняна к ответственности.

Родители погибших военнослужащих собрались сегодня у здания Генпрокуратуры Армении для проведения шествия. Участники акции вновь потребовали возбудить уголовное дело против премьер-министра Никола Пашиняна и арестовать его, сообщило сегодня Galatv.am.

Родители намеревались пройти маршем от площади Свободы к правительству, Генеральной прокуратуре, а затем вернуться на площадь Свободы, сообщило издание со ссылкой на депутата от парламентской фракции "Армения" Гегама Назаряна, также потерявшего сына на войне.

Шествие родителей погибших военнослужащих завершилось возле здания Генеральной прокуратуры Армении, сообщило News.am. Издание опубликовало видеоролик с места проведения акции. В ролике видно, как участники шествия идут по улице, несут фотографии своих погибших детей, флаги Армении и плакаты. Сотрудники полиции стоят около колонны протестующих и не мешают их проходу. Протестующие использовали мегафоны для выступлений.

"Артур Давтян (генпрокурор Армении, - прим. "Кавказского узла"), я обращаюсь к тебе, посмотри внимательно на лица этих мальчиков, поддержите их родителей. Артур Давтян, осталось два дня, чтобы принять решение, арестовываешь ты Никола или нет. Посмотри внимательно: на месте любого парня могла быть фотография ваших мальчиков, ваших братьев. Смотри, Артур Давтян, пусть мальчики каждую ночь приходят к тебе во сне", - процитировало одного из родителей убитых военнослужащих Гегама Назаряна издание.

Напомним, армянские оппозиционеры также проводят акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна после его высказывания 13 апреля о том, что не исключает возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Это заявление, которое Пашинян сделал, сославшись на призывы международного сообщества, вызвало возмущение в Армении. 22 апреля Пашинян подчеркнул, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки правительства. Эти акции начались 25 апреля. Полиция 29 апреля сообщила о задержании 11 человек на акции протеста у здания правительства Армении. Уличные протесты против пересмотра статуса Нагорного Карабаха поддержали студенты армянских вузов.

С подробной информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.