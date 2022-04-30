Сергей Меняйло вручил ордена семьям погибших на Украине

30 апреля 2022, 22:40

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Глава Северной Осетии сегодня передал родным погибших на Украине ордена Мужества и пообещал им поддержку от властей республики. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 41 уроженца республики.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащие Алан Харебов, Шахин Джабир-оглы Ахмедов и Артур Маргиев погибли на Украине, говорится в сообщении на сайте главы Северной Осетии.

Сергей Меняйло вручил ордена Мужества родным погибших на Украине. "Передал ордена Мужества семьям наших военнослужащих, которые отдали свои жизни, выполняя воинский долг на Украине. Знаю, что никакие слова не смогут уменьшить боль от потери близких. Но сегодня каждый в республике скорбит вместе с родным погибших", - написал сегодня глава республики в своем Telegram-канале.

Погибшие награждены орденом Мужества по указу президента России, сообщила сегодня пресс-служба главы региона. Среди награжденных - старшина Михаил Скоков, ефрейторы Олег Ковальчук, Артур Маргиев, младший сержант Алан Харебов, рядовые Игорь Леонов и Шахин Джабир-Оглы Ахмедов, сержанты Александр Железов, Эльбрус Кочиев, Андрей Бакаев, Георгий Гагулаев, старший прапорщик Сергей Суслов. Награды вручены их детям, вдовам и родителям, говорится на сайте главы Северной Осетии.

Глава республики подчеркнул, что руководство Северной Осетии возьмет на себя заботу о семьях погибших. "Министерству социальной защиты населения РСО – Алания дано поручение составить социальный паспорт на каждую семью героя, чтобы в дальнейшем помогать в решении возникающих проблем", - отмечается в сообщении.

О гибели Георгия Гагулаева ранее официально не сообщалось.

Георгий Гагулаев погиб 18 марта, ему было 28 лет, сообщил ранее в своем Telegram-канале военный эксперт Олег Марзоев. По его словам, у Георгия осталась жена, в семье ждали рождения ребенка. "Военная панихида состоялась 24 марта в военном поселке Спутник, где он родился и вырос. Сержант Гагулаев Георгий Витальевич представлен к Ордену Мужества (посмертно), он покоится на воинском мемориале Восточного кладбища Владикавказа, недалеко от родительского дома и воинской части, в которой служил, рядом со своими боевыми товарищами", - говорится в сообщении Марзоева от 26 марта. Георгий Гагулаев погиб 18 марта, ему было 28 лет, сообщил ранее в своем Telegram-канале военный эксперт Олег Марзоев. По его словам, у Георгия осталась жена, в семье ждали рождения ребенка. "Военная панихида состоялась 24 марта в военном поселке Спутник, где он родился и вырос. Сержант Гагулаев Георгий Витальевич представлен к Ордену Мужества (посмертно), он покоится на воинском мемориале Восточного кладбища Владикавказа, недалеко от родительского дома и воинской части, в которой служил, рядом со своими боевыми товарищами", - говорится в сообщении Марзоева от 26 марта.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 41 уроженца Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

"Кавказский узел" также писал, что о гибели 35-летнего Андрея Бакаева ранее сообщало Минобороны Южной Осетии. Уроженец Цхинвала стал первым жителем Южной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

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