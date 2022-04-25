Армянский военный задержан по делу о госизмене

25 апреля 2022, 13:49

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Офицер во время осенней войны 2020 года и после нее собирал информацию об армиях Нагорного Карабаха и Армении, передавая иностранным спецслужбам. Офицер задержан, в ходе допроса он признал вину, сообщила сегодня Служба нацбезопасности Армении.

Как писал "Кавказский узел", заведено 1580 уголовных дел с 628 обвиняемыми в преступлениях, связанных с осенней войной за Нагорный Карабах, в том числе дело о госизмене, отчиталась 6 мая 2021 года Генпрокуратура Армении. Служба нацбезопасности Армении не раз информировала о случаях шпионажа и госизмены среди военных. Так, в мае 2021 года стало известно, что высокопоставленный армянский военный собирал информацию об армиях Нагорного Карабаха и Армении, передавая Азербайджану через посольство в Грузии. В октябре 2021 года ведомство отчиталось о завершении следствия по делу о передаче секретных данных Азербайджану, обвиняемыми по которому проходят командир отряда и его знакомый.

Служба Национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила сегодня о задержании офицера по подозрению в госизмене. По версии следствия, армянский офицер был завербован иностранными спецслужбами, дал письменное согласие сотрудничать, и получил соответствующий позывной. Следствие предположило, что за 1400 долларов он передал личные данные об офицерах одной из воинских частей и данные о количестве ракетных систем в воинской части, а также о потерях военной техники во время осенней войны 2020 года, местах размещения ракетно-артиллерийских установок, проведения учений, пишет со ссылкой на ведомство издание News.Am.

В ходе осенней войны 2020 года подозреваемый, который был заместителем командира ракетной батареи, "не производил эффективных и целенаправленных ударов", а также не принимал мер для маскировки техники, в результате обстрела азербайджанской стороны ракетная установка была уничтожена. После войны он продолжил предоставлять данные, в том числе о количестве и виде импортированного вооружения и военной техники. Задержан он был 20 апреля при попытке передать боевые карты. Подозреваемый дал признательные показания.

На видео, опубликованном на YouTube-канале Службы национальной безопасности, подозреваемый, лицо которого скрыто, дает показания.

"Кавказский узел" также сообщал, что в декабре 2015 года Служба национальной безопасности Армении задержала майора в запасе Гарика Марутяна, который занимал должность начальника разведки в различных военных частях по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Азербайджана. В апреле 2017 года он был приговорен к 14 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Азербайджана. Марутян не признал вину.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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