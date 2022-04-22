Активисты начали сбор подписей в Ереване против изменения статуса Нагорного Карабаха

22 апреля 2022, 04:50

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Нвер Киракосян и Артур Авагян, голодающие четвертый день в Ереване в знак протеста против попыток изменить статус Нагорного Карабаха, собрали почти тысячу подписей своих сторонников.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля лидер партии "Айреник", глава парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян и его сторонники объявили круглосуточную акцию протеста на площади Свободы в Ереване. Днем 18 апреля к ним примкнули Нвер Киракосян и Артур Авагян, которые объявили голодовку, чтобы привлечь внимание жителей Армении к проблеме статуса Нагорного Карабаха. Они заявили, что прервут голодовку и перейдут к другим формам борьбы, как только к ним присоединится достаточное количество сторонников. Партия "5165" организовала шествие по улицам Еревана, его участники призывали студентов и прохожих присоединиться к акции протеста оппозиции против попыток изменения статуса Нагорного Карабаха. 20 апреля партия "5165" организовала шествие по улицам Еревана против попыток изменения статуса Нагорного Карабаха.

6 апреля в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. 13 апреля Пашинян сообщил о призывах международного сообщества "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, заявили депутаты, призвав Пашиняна отказаться от переговоров об этом с Азербайджаном. По мнению политологов, автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана вызовет исход с этой территории армянского населения и протесты в Армении.

Нвер Киракосян и Артур Авагян начали сбор подписей против изменения статуса Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла". Нвер Киракосян рассказал, что сбор подписей они начали с 20.00 по местному времени (19.00 мск) 21 апреля. "Требуем не уступать наши жизненно важные интересы", - говорится в тексте, под которым люди поставили свои подписи. За пять часов активисты собрали 956 подписей.

Активисты отметили, что продолжат голодовку до тех пор, пока рядом с ними не будут стоять тысячи представителей поколения независимости. "Нас многие поддерживают, предлагают присоединиться к голодовке, но мы их останавливаем. Голодовка не самоцель. Нам достаточно, чтобы они стояли рядом, подключились к борьбе за Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха)", - отметил Киракосян.

По словам активистов, их самочувствие "нормальное, никаких проблем нет". Артур Авагян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что врачи их обследуют ежедневно.

На площади Свободы установлены три тента, один из них - для объявивших голодовку активистов. "В палатке пока не нуждаемся, тем более погода хорошая", - отметил Киракосян.

На площади дежурят полицейские. Инцидентов в ходе акции зафиксировано не было, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник правоохранительных органов.

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