Суд в Грозном оставил под арестом Зарему Мусаеву

21 апреля 2022, 17:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старопромысловский суд Грозного продлил до 12 июня срок пребывания под стражей Заремы Мусаевой по делу о нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", Зарема Мусаева 1 февраля была обвинена в нападении на силовика, она находится под арестом, который продлен до 27 апреля. В суд и СИЗО ей несколько раз вызывали скорую помощь. 10 февраля Верховный суд Чечни рассмотрел жалобу защиты на арест Заремы Мусаевой и просьбу перевести ее под домашний арест в связи с состоянием здоровья, однако отказал в этом. 19 апреля стало известно, что судья Верховного суда Чечни Дмитрий Горбовцов взял самоотвод по делу Мусаевой, сославшись на тесные отношения с ее мужем, бывшим федеральным судьей Сайди Янгулбаевым. Судьи Верховного суда Чечни могут использовать самоотвод в качестве уловки, чтобы не участвовать в процессе по делу Заремы Мусаевой, и в случае самоотвода всего состава суда может быть изменена территориальная подсудность дела, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Власти найдут не работавшего с мужем Мусаевой судью, который вынесет обвинительный приговор, уверен активист Руслан Кутаев.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. 22 января он обвинил их семью в организации террористической сети и поддержке терроризма. 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов разместил в Instagram ролик, в котором пригрозил расправой семье Янгулбаевых и наказанием тем, кто переведет эти его слова с чеченского на русский язык, с осуждением Янгублаевых выступил и ряд высокопоставленных чеченских силовиков и чиновников. После этого Сайди Янгулбаев и его дочь покинули Россию. Абубакар Янгулбаев выехал из страны еще в конце 2021 года, а другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следственное управление СКР по Чечне отказалось проводить проверку по факту угроз семье Янгулбаевых, озвученных ранее высокопоставленными чеченскими силовиками.

Старопромысловский суд Грозного продлил до 12 июня срок пребывания под стражей Заремы Мусаевой, сообщил сегодня "Комитет против пыток". Как следует из постановления суда, опубликованного в Telegram-канале "Комитета против пыток"*, суд продлил Мусаевой срок ареста на 1 месяц и 17 дней, в результате общее время пребывания под стражей составит 4 месяца и 13 дней. Решение суда может быть обжаловано в Верховном суде Чечни, указано в документе.

У Заремы Мусаевой сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием, указал 11 февраля сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев. ЕСПЧ в соответствии с правилом 39 регламента суда 14 февраля обязал правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и об оказании ей медицинской помощи, перечне назначений, лекарств и проведенных осмотров. Однако Генпрокуратура 25 марта отказалась предоставить сведения, сославшись на то. что состояние Мусаевой стабильное.

Выход России из Совета Европы не снимает с нее обязанностей, которые были взяты в рамках Европейской Конвенции по правам человека по всем нарушениям, возникшим до 16 сентября. "Европейский суд указал, что Россия перестанет быть Высокой Договаривающейся Стороной только после 16 сентября. И это означает, что по всем нарушениям, допущенным российскими властями до этой даты, Россия будет нести ответственность в рамках Европейской Конвенции", – сказали юристы Центра защиты прав СМИ** "Кавказскому узлу".

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Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справочных материалах "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

** "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.