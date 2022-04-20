Суд обязал Минюст обеспечить медицинскую помощь Саакашвили

20 апреля 2022, 14:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая сегодня в суде по делу о незаконном пересечении границы, попросил о помощи врача. Судья обязала пенитенциарную службу оказывать Саакашвили помощь, адекватную его состоянию, но отклонила ходатайство с просьбой допустить к нему врачей.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Михаил Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение. По словам политика, он принял это решение, несмотря на предупреждение врача о риске летального исхода. Адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил "Кавказскому узлу", что лечение его подзащитного невозможно в тюремных условиях. 10 марта Саакашвили прервал голодовку из-за ситуации на Украине. 13 марта он сообщил, что врачи гражданской клиники в Тбилиси обследовали его и подтвердили наличие тяжелых заболеваний. 2 апреля стало известно, что жалоба третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, поданная в Европейский суд по правам человека на лечение и обращение в тюрьме, исключена из списка дел, которые находятся на рассмотрении.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Сегодня Михаил Саакашвили присутствовал на суде по делу о незаконном пересечении границы. В ходе своего выступления он почувствовал недомогание, после чего судья объявила перерыв. "Если можно, мне требуется помощь врача, дайте мне руку", — привело его слова издание "Грузия Online".

После перерыва судья частично удовлетворила ходатайство адвокатов и поручила Пенитенциарной службе Минюста Грузии отреагировать на состояние здоровья Саакашвили. "Суд обязывает гендиректора государственного учреждения Специальной пенитенциарной службы оказать надлежащие, адекватные медицинские услуги Михаилу Саакашвили с точки зрения состояния его здоровья", - привело ее слова "Интерпрессньюс". Однако суд отказал в просьбе адвокатов заслушать врачей в суде и допустить их в исправительное учреждение, сообщило издание.

"Кавказский узел" также писал, что 4 февраля Михаил Саакашвили и его защита попросили судью, которая ведет дело о незаконном пересечении границы, обязать Пенитенциарную службу пустить к арестованному политику личного врача, но суд не удовлетворил ходатайство. Сторонники бывшего президента Грузии пришли к зданию суда, чтобы поддержать его.

Саакашвили заявил, что находится в Грузии с 1 октября 2021 года. 20 октября 2021 года ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Также в незаконном пересечении границы обвинен Элгуджа Цомая, которого обвиняют и в оказании помощи Саакашвили. Также в содействии незаконному пересечению границы обвинены Георгий Нариманидзе, служащий порта в Поти Зураб Цоцория и его сын Шалва, все они были арестованы в октябре 2021 года. 20 января все обвиняемые в помощи Саакашвили при незаконном пересечении границы были выпущены под залог.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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