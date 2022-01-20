Обвиняемые по делу о помощи Саакашвили отпущены под залог

20 января 2022, 16:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд освободил четырех человек, которые обвинены в содействии тайному пересечению границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", Саакашвили заявил, что находится в Грузии, 1 октября 2021 года. Он был арестован в тот же вечер. 20 октября 2021 года ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Также в незаконном пересечении границы обвинен Элгуджа Цомая, которого обвиняют и в оказании помощи Саакашвили. Также в содействии незаконному пересечению границы обвинены Георгий Нариманидзе, служащий порта в Поти Зураб Цоцория и его сын Шалва, все они были арестованы в октябре 2021 года.

Элгуджа Цомая – владелец квартиры, в которой скрывался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения в Тбилиси. Сотрудник порта в Поти Зураб Цоцория и его сыне Шалва, по версии следствия знали, что Саакашвили находится в розыске, но перевезли его на своей машине в Абашский муниципалитет. Георгий Нариманидзе - водитель трейлера, который сопроводил Саакашвили из Абашского района в Тбилиси. В декабре 2021 года прокуратура Грузии отчиталась, что в пособничестве Саакашвили заподозрен также бывший замглавы МВД Георгий Лорткипанидзе. По версии следствия, он разработал для Михаила Саакашвили план пересечения границы Грузии и предоставил ему свою машину, на которой политик приехал в Черноморский порт.

Тбилисский городской суд изменил меру пресечения на залог четверым арестованным по делу о незаконном пересечении границы Грузии Михаилом Саакашвили. Элгуджа Цомая, отец и сын Цоцория и Гиорги Нариманидзе выходят из тюрьмы под залог в 5 тысяч лари (около 1623 доллара США), проинформировало сегодня агентство "Грузия Online".

Обвиняемые признали свою вину, поэтому обвинение согласилось с ходатайством защиты, пояснил на заседании суда прокурор Леван Вепхвадзе. "Подсудимые признались в совершении преступного деяния, исходя из этого, на основании ходатайства стороны защиты сторона обвинения дала согласие", — привело его слова "Новости Грузия".

Обвиняемые освобождены в зале суда, сумму залога они должны внести в течение месяца, отмечается в публикации.

Напомним, что после возвращения в Грузию Саакашвили был арестован, так как ранее на родине он был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет – по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов. Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили в Грузии обвинениях рассказывается в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили в Грузию собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021", а новости о событиях вокруг суда над политиком – на странице "Саакашвили под судом".