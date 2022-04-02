Страсбургский суд отказался рассматривать жалобу Саакашвили

02 апреля 2022, 01:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жалоба третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, поданная в Европейский суд по правам человека на лечение и обращение в тюрьме, исключена из списка дел, которые находятся на рассмотрении, сообщил замминистра юстиции страны Бека Дзамашвили. Саакашвили заявил, что сам попросил приостановить рассмотрение жалобы.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Михаил Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение. По словам политика, он принял это решение, несмотря на предупреждение врача о риске летального исхода. Адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил "Кавказскому узлу", что лечение его подзащитного невозможно в тюремных условиях. Однако 10 марта о прервал голодовку из-за ситуации на Украине. 13 марта он сообщил, что врачи гражданской клиники в Тбилиси обследовали его и подтвердили наличие тяжелых заболеваний.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Европейский суд по правам человека исключил из списка находящихся на рассмотрении дел жалобу Саакашвили на оказание медпомощи и обращение с ним в пенитенциарной системе, сообщил заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили.

"По оценке Страсбургского суда, в этом деле нет особых обстоятельств с точки зрения прав человека, которые требовали бы дополнительного рассмотрения этого вопроса", - процитировали его 2 апреля "Новости-Грузия". Дзамашвили считает, что отказ суда рассматривать дело Саакашвили подтвердил, что лечение арестованного и обращение с ним "вполне соответствует стандартам, установленным Европейским судом, и его права и интересы полностью соблюдены".

Саакашвили, в свою очередь, заявил, что Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение жалобы по его просьбе вскоре после того, как его госпитализировали в Горийский военный госпиталь.

Днем 19 ноября 2021 года Саакашвили принял предложение министерства юстиции Грузии о переводе в военный госпиталь в Гори и пообещал прекратить голодовку. В ночь на 20 ноября стало известно о переводе политика в Горийскую больницу, где к нему в палату впустили его личного врача Николоза Кипшидзе, адвокатов Нику Гварамию и Дмитрия Садзаглишвили, а также мать.

"7 декабря 2021 года я письменно уведомил Страсбургский суд о том, что, поскольку средства правовой защиты на национальном уровне еще не исчерпаны, я не буду подавать иск в суд на данном этапе", - написал Саакашвили в соцсетях. Он отметил, что сохранит за собой это право в будущем.

"Именно на этом основании Страсбургский суд завершил производство по настоящему делу", - заверил Саакашвили.

Напомним, 11 ноября 2021 года глава министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Европейский суд по правам человека не удовлетворил иск представителей третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые просили обязать власти перевести его в гражданскую клинику. Однако уже 16 ноября Европейский суд по правам человека обратился к властям Грузии с просьбой проинформировать о состоянии здоровья Саакашвили, обеспечить его безопасность в тюрьме и предоставить ему соответствующую медицинскую помощь.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

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Материалы о событиях, связанных с судом над Саакашвили, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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