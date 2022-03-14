Саакашвили сообщил об итогах обследования в тбилисской клинике

14 марта 2022, 17:06

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Врачи гражданской клиники в Тбилиси провели обследование Михаила Саакашвили и подтвердили наличие тяжелых заболеваний, найденных консилиумом, сообщил сам бывший президент. Пенитенциарной службе следует прислушаться к советам врачей и обеспечить полноценное лечение политика, заявил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Михаил Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение. По словам политика, он принял это решение, несмотря на предупреждение врача о риске летального исхода. Адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил "Кавказскому узлу", что лечение его подзащитного невозможно в тюремных условиях.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Поздно вечером 13 марта Саакашвили был доставлен из тюрьмы на обследование в Республиканскую больницу Тбилиси, врачи которой диагностировали у него ряд заболеваний, сообщил сегодня сам Саакашвили.

"Там есть электронейромиограф. Мне также сделали гастроскопию. Первая процедура полностью подтвердила диагноз разных консилиумов о том, что в пенитенциарной системе я заболел нейропатией - это когда не чувствуешь конечностей и разных частей тела", - цитирует заявление политика ТАСС.

17 ноября 2021 года офис омбудсмена Грузии обнародовал заключение группы врачей, изучившей состояние здоровья Михаила Саакашвили. Врачи отметили, что политик находится в критическом состоянии, а дальнейшее голодание может привести к коме, эпилепсии, смертельной аритмии или сердечной недостаточности, так как у Саакашвили уже развились ряд патологий, в том числе анемия, энцефалопатия Вернике, гипокалиемия, высокая вероятность желудочно-кишечного кровотечения и сильный стресс.

Также, по словам Саакашвили, врачи диагностировали у него энцефалопатию Вернике, которая выражается в нарушении координации и вызывает потерю памяти, а гастроскопия показала, что в его желудке есть множество эрозий. Врачи сочли необходимым немедленно начать курс лечения, предупредив, что иначе пациент станет инвалидом или умрет, и сообщили, что полноценное выздоровление в тюрьме является невозможным, заявил Михаил Саакашвили.

Бывший президент прервал голодовку 10 марта из-за ситуации на Украине, уточняет агентство.

После обследования в клинике Саакашвили был возвращен в тюрьму. Его адвокат Шота Тутберидзе заявил, что проведенные исследования нельзя считать полноценными, однако они подтвердили диагноз, поставленный врачами консилиума, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

"Это означает лишь одно: если власть и Пенитенциарная служба не примут во внимание советы врачей, то в конечном итоге мы придем к тому результату, о котором мы давно говорим", - привело издание слова Тутберидзе.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

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Материалы о событиях, связанных с судом над Саакашвили, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".