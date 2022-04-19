Авиакомпания "Победа" возобновляет полеты между Нальчиком и Москвой

19 апреля 2022, 23:55

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Полеты по маршруту Нальчик - Москва авиакомпания "Победа" возобновляет с 30 апреля, сообщила пресс-служба нальчикского аэропорта.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта авиакомпании "Победа" сообщила, что полеты по маршруту Нальчик - Москва планируется приостановить на месяц. Причины отмены рейсов названы не были. 3 апреля аэропорт Нальчика анонсировал возобновление с 14 апреля прямых рейсов в Москву, которые осуществляет авиакомпания Nordwind Airlines.

Международный аэропорт Нальчика входит в состав холдинга "Новапорт". У аэропорта имеется один пассажирский терминал и одна взлетно-посадочная полоса, он может принимать более 15 типов самолетов и вертолеты всех типов, сообщал ранее "Интерфакс".

Авиакомпания "Победа" с 30 апреля возобновляет рейсы из Москвы в аэропорт Нальчика в Кабардино-Балкарии, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Интерфакс".

"Авиакомпания "Победа" возобновляет выполнение рейсов по маршруту Москва (Внуково) - Нальчик - Москва (Внуково) с 30 апреля на ежедневной основе", - процитировал также сообщение пресс-службы аэропорта ТАСС.

Также с 22 апреля авиакомпания "Россия" переходит на ежедневное выполнение рейсов из Санкт-Петербурга (Пулково) в Нальчик. А в период майских праздников авиакомпания "Россия" совместно с международным аэропортом Нальчика планирует запустить дополнительные рейсы в Санкт-Петербург, информировало агентство.

Напомним, 2 марта была приостановлена работа аэропортов на юге России - в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе - после начала спецоперации на Украине. Затем запрет на полеты в Ставрополь был отменен, но при этом ограничения на работу других аэропортов неоднократно продлевались, последний раз - до 19 апреля. А 18 апреля стало известно, что режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов, в том числе в Краснодаре, Анапе, Элисте и Ростове-на-Дону, будет действовать до 25 апреля.

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