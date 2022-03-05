Азербайджанские авиакомпании сообщили об отмене полетов в Россию

05 марта 2022, 23:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Авиакомпании AZAL и Buta Airways с 6 марта приостанавливают полеты в Россию в связи с отсутствием возможности полноценного страхования пассажиров из-за введенных против России санкций. Росавиация рекомендовала сегодня отказаться от полетов за рубеж российским авиакомпаниям, у которых есть самолеты в лизинге, о приостановке международных полетов сообщили уже пять авиакомпаний.

Как писал "Кавказский узел", прерванное в связи с пандемией коронавируса еще в марте 2020 года авиасообщение между Россией и Азербайджаном возобновилось с середины февраля 2021 года. Между Москвой и Баку два раза в неделю летали самолеты "Аэрофлота" и азербайджанской компании AZAL. Кроме того, с 11 марта 2021 года российская компания UTAIR возобновила авиасообщение между Баку и Екатеринбургом. 12 июня 2021 года российская авиакомпания "Азимут" из Баку в Ростов-на-Дону, Краснодар и обратно. В июне 2021 года авиакомпания S7 анонсировала рейсы между Махачкалой и Баку.

С 8.00 (7.00 мск) 6 марта авиакомпании AZAL и Buta Airways приостанавливают рейсы во все города России в связи с рисками, возникающими при международных полетах, сообщило сегодня АРА со ссылкой на авиакомпанию "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Приостановку полетов компания объяснила заботой о безопасности пассажиров и последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями. "Отсутствие возможности полноценного страхования при совершении международных полетов создает необоснованные риски для граждан наших стран, авиакомпаний и других юридических лиц", - процитировало сообщение авиакомпании Report. Пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов без применения штрафов, говорится в сообщении.

На сайтах авиакомпаний AZAL и Buta Airways в разделе "Купить билет" при выборе маршрута следования из российских городов - Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, а также на обратные рейсы выдается сообщение, что рейсов не найдено.

Росавиация порекомендовала сегодня российским авиакомпаниям, у которых заключен договор лизинга самолетов с иностранными организациями, приостановить все международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Им рекомендовано с 00:00 мск 6 марта приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. С 00.00 8 марта российским авиакомпаниям следует временно прекратить перевозки из-за рубежа в РФ, говорится в сообщении, сообщил сегодня "Интерфакс".

О приостановке рейсов за рубеж уже сообщили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, Smartavia и Nordwind, проинформировало сегодня ТАСС.

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