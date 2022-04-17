Жители Нагорного Карабаха встретили Пасху молитвами о мире

17 апреля 2022, 18:23

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Пасхальные богослужения прошли сегодня в 10 храмах Нагорного Карабаха, после отмены антиковидных ограничений их посетило множество верующих, сообщили в епархии Армянской апостольской церкви. После церковных служб семьи за праздничными столами помолились о мире, рассказали жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля прихожане Армянской апостольской церкви отпраздновали Чрагалуйс (Сочельник). В Ереване после литургии состоялось шествие с зажженными свечами. Жители Армении и Нагорного Карабаха рассказали, что в этот день традиционно накрывают праздничный стол и стараются посетить церковь.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса верующие в Армении не смогли посетить церкви ни в Сочельник (Чрагалуйс), ни на Пасху (Сурб Затик), а литургии им пришлось смотреть онлайн. В 2021 году празднование Пасхального Сочельника Армянской апостольской церкви прошло на фоне серьезных антиковидных ограничений. В частности, верующих пускали в церкви при условии соблюдения масочного режима.

Отмена антиковидных ограничений сказалась на числе посетителей храмов

Пасхальные службы прошли более чем в 10 храмах Нагорного Карабаха, в том числе в монастыре Дадиванк, куда направились в сопровождении миротворцев 20 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Арцахской (Карабахской) епархии Армянской Апостольской церкви.

По его словам, в Степанакерте служба прошла в двух храмах – в церкви Сурб Акопа (Святого Иакова) и в кафедральном соборе Святой Богородицы. "Пасхальные службы во всех церквях Арцаха начались утром в 10.30 (09.30 мск) и длились до трех часов. В этом году на службах в церквях было больше людей, чем в прошлом году, возможно, потому, что больше нет карантина из-за коронавируса. Подсчет прихожан невозможно было провести, но однозначно их было больше, чем в прошлом году", – рассказал он.

Монастырь Дадиванк после войны 2020 года оказался под контролем азербайджанской стороны, однако там остались шесть армянских духовных служителей. Осенью 2021 года было возобновлено паломничество в Дадиванк.

Сотрудник пресс-службы правительства Нагорного Карабаха подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что карантин завершился 24 марта и продлен не был, потому что "угроза распространения коронавируса минимальна". Сотрудник Минздрава сообщил, что фиксируются "единичные случаи заболевания короновирусом, а в стационаре лечение проходят несколько человек". "Угрозы распространения коронавируса больше нет. Однако процесс вакцинации против вируса продолжается. Во всех медцентрах Степанакерта и в районах можно сделать прививку", – сказала сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

Мэрия Степанакерта после церковных служб провела во дворе кафедрального собора Святой Богородицы праздничное мероприятие для детей. Оно началось с благословения отца Нерсеса Асряна, а затем сотрудники мэрии раздали всем присутствующим детям подарки – принадлежности для рисования. Там же состоялся и концерт.

"На концерте выступали артисты государственного ансамбля народной песни и танца "Мы – наши горы". Многие дети пробовали свои силы в различных пасхальных играх. Присутствующих также угостили пасхальными блюдами. Организовали уроки мастерства живописи на тему Пасхи. Для фотосъемки оборудовали специальный павильон", – сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы мэрии Степанакерта.

Аналогичные мероприятия, по данным властей, прошли рядом с храмами в районных центрах Мартуни, Аскеран, Мартакерт.

Степанакертцы встретили праздник молитвами о мире

Семья жительницы Степанакерта Зарине Маилян посетила сегодня пасхальные службы. "Мы всей семьей обязательно посещаем все церковные службы и соблюдаем все церковные традиции. А Пасха для нас особенный праздник. Вчера отметили Сочельник, посетив вечернее богослужение в степанакертской церкви Святого Акопа, и услышали благую весть о Светлом Христовом Воскресении. Мы молились, чтобы больше не было войны, чтобы дети жили в мире. После литургии состоялась церемония зажжения свечей, и мы принесли домой зажженные свечи из церкви. Еще наша семья придерживалась 40-дневного Великого поста, и вчера вечером он закончился. А сегодня мы пришли на Святую пасхальную литургию. Вечером к нам в гости придут наши родные и друзья – у нас такая ежегодная традиция. Накрываем традиционный пасхальный стол – блюда из риса, рыба, красное вино. Еще состязаемся, кто больше сваренных вкрутую и окрашенных в красный цвет куриных яиц разобьет – это самое любимое состязание наших детей, да и взрослых тоже", – рассказала Зарине Маилян корреспонденту "Кавказского узла".

В храме побывала и семья степанакертца Самвела Балаяна. "Мы, как и многие семьи, посетили церковные службы в Сочельник, а сегодня и Пасхальную литургию. Все по традиции – свечи, пасхальные блюда, яйца. Молимся, чтоб был мир, чтоб дети росли в безопасности, чтоб наши воины были живы, здоровы и бесстрашны, также молимся за наших погибших, и чтоб не было больше войны", – сказал Балаян корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Степанакерта Седа Габриелян сообщила, что ее семья нечасто ходит в храмы. "Посещать церковные службы как-то не считаем обязательным. Но Пасха – один из любимых праздников детей, поэтому я приготовила несколько блюд, покрасили и разбили яйца [по пасхальной традиции]. Дети посетили праздничное мероприятие у церкви. Но в целом день как обычный. Мы и так каждый день молимся Богу, чтобы был мир, чтобы оберегал наших солдат, [молимся] за покой погибших. Для этого нам не надо ждать указания церкви. Завтра посетим могилы родных, погибших в карабахских войнах", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Седа Габриелян.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 8 марта, когда из-за обстрелов с азербайджанской стороны были эвакуированы жители села Храморт. После 15 марта они стали возвращаться в свои дома, но 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. Баку отверг обвинения в нарушении границы. Для обеспечения безопасности жителей сел в Аскеранском районе пост российских миротворцев размещен на горе Караглух, сообщил 9 апреля президент Нагорного Карабаха. Появление поста миротворцев не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, указали армянские военные аналитики.

В приграничном Бердашене прошел фестиваль карабахских блюд

В приграничном селе Бердашен Мартунинского района по случаю Пасхи прошел фестиваль традиционных блюд, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" посетившая мероприятие жительница Степанакерта Кристина Григорян.

Фестиваль прошел по инициативе учеников местной школы при поддержке образовательного фонда "Учи, Армения". "Был показ процесса приготовления карабахских лепешек женгялов ац (хлеб с зеленью), дегустация и продажа местных вин и угощения пасхальными блюдами, исполнение национальных танцев, игры и викторины, выставка-продажа сувениров ручной работы, чаепитие и экскурсии по историко-культурным объектам общины", – перечислила Григорян.

Она отметила, что в Бердашен приехало много людей из Степанакерта и других населенных пунктов. "Было очень интересно. Думаю, для жителей приграничного села это положительные эмоции, особенно после того, что март месяц был напряженным для всех приграничных сел [из-за обострения конфликта с Азербайджаном]", – сказала она.

Пасхальную службу в Дадиванке посетили 30 паломников

По случаю Пасхи Арцахская епархия сегодня организовала паломничество в монастырь Дадиванк. По словам представителя епархии, регистрация людей для участия в паломничестве началась за неделю до Пасхи в центре Арцахской епархии ААЦ в Степанакерте.

"Желающих посетить Дадиванк и присутствовать на пасхальной службе было много. Но нам разрешили взять 30 человек. Паломников от Степанакерта до Дадиванка и обратно сопровождали российские миротворцы", – сказал представитель Арцахской епархии корреспонденту "Кавказского узла".

В частности, Дадиванк посетила сегодня жительница Степанакерта София Бабаян. Поездка в Дадиванк прошла без инцидентов, российские миротворцы сопровождали паломников, сказала она корреспонденту "Кавказского узла", выразив надежду, что "паломничество в Дадиванк будут организовываться периодически, потому что много верующих, желающих посетить это святое место".

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