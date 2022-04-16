Жители Армении и Нагорного Карабаха отпраздновали Пасхальный Сочельник

16 апреля 2022, 23:50

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Прихожане Армянской апостольской Церкви отпраздновали сегодня Чрагалуйс (Пасхальный Сочельник). После литургии в Ереване состоялось шествие с зажженными свечами. Жители Армении и Нагорного Карабаха рассказали, что в этот день традиционно накрывают праздничный стол и стараются посетить церковь.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году верующие в Армении не смогли посетить церкви ни в Сочельник (Чрагалуйс), ни на Пасху (Сурб Затик) из-за антикоронавирусных ограничений. Литургии они смогли посмотреть онлайн. В 2021 году празднование Пасхального Сочельника Армянской апостольской церкви прошло на фоне серьезных антиковидных ограничений. Верующих пускали в церкви при условии соблюдения масочного режима.

Сегодня, в канун одного из главных церковных праздников Пасхи (Сурб Затик), во всех церквях Армении и Нагорного Карабаха отпраздновали Пасхальный Сочельник (Чрагалуйс), в честь которого была отслужена праздничная литургия. Богослужения из разных церквей транслировались в прямом эфире армянских СМИ.

В церкви Святого Саргиса в Ереване также была отслужена литургия. Звучали древние духовные шараканы. Люди приветствовали друг друга с благой вестью со словами "Христос воскрес!" и в ответ слышали "Воистину воскрес!". А после литургии состоялась церемония зажжения свечей. Прихожане несли с собой из церкви эти зажженные свечи и лампады. В церкви во время литургии было много военнослужащих, которые также унесли с собой зажженные свечи.

После литургии состоялось шествие с зажженными свечами и лампадами по Еревану, в котором также приняли и военнослужащие. Участники шествия дошли до Площади Республики и на мозаичном ковре расставили свои лампады в виде большого креста.

Вход в церковь был свободный, масочный режим здесь не соблюдался, передает корреспондент "Кавказского узла".

Жители Армении и Нагорного Карабаха рассказали, как они готовятся к Пасхе и отмечают Чрагалуйс.

Галя Григорян сегодня посетила церковь в Ереване, приняла участие в литургии и принесла с собой в дом зажженную свечу. По ее словам, она старается не пропускать основные церковные праздники.

"В детстве мы не часто ходили в церковь. В советское время и вовсе не было никаких богослужений, церкви не действовали. Но вера в Бога в нашей семье всегда была, и о нашей религии я узнала от родителей. Сейчас есть такая возможность, и этому я очень рада", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" Григорян. Она добавила, что зажженную свечу из церкви она всегда приносит не только себе, но и семьям своих дочерей.

21-летняя Диана Саакян каждый год принимает участие в литургии, посвященной Пасхальному Сочельнику, но в этом году она не смогла пойти в церковь, но готовится пойти на Пасху.

"Так получилось, что на Чрагалуйс не пошла, но дома традиционный праздничный стол накрыла, и мы ждем гостей. Из нашей семьи бабушка пошла в церковь и принесла в наш дом зажженную свечу", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Саакян. Она добавила, что на праздничном столе, по традиции, у них рыба, сладкий плов, зелень, вино, пирог, крашенные яйца. Яйца, пояснила девушка, они всегда красят обязательно в красный цвет шелухой лука.

Жительница столицы Нагорного Карабаха Степанакерта Лиана Захарян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что также старается принимать участие в богослужении и в канун Пасхи, во время Чрагалуйса, и в Пасху.

Захарян отметила, что ее семья верующая и почитает все церковные праздники. Праздничный стол, как она отметила, всегда накрывает и на Чрагалуйс, и на Пасху. "Наши соседи всегда знают, что в эти дни у нас стол накрыт, а на Чрагалуйс и Пасху коронным блюдом у меня не только рыба, но и женгялов ац (традиционная выпечка). Обязателен также сладкий плов с черносливом, изюмом, курагой и орешками. Ну и главный атрибут на столе - пасхальная трава, которую я сама вырастила. Главное пожелание друг другу за праздничным столом - это пожелание о мире, возвращении наших земель и беженцев в свои дома", - отметила Захарян.

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