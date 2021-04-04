Прихожане Армянской апостольской церкви отпраздновали Пасхальный Сочельник

04 апреля 2021, 01:03

В Армении отметили Пасхальный Сочельник (Чрагалуйс), в честь которого прошла праздничная литургия. Верующих пускали в церкви при условии соблюдения масочного режима. После богослужения в Ереване состоялось шествие с зажженными лампадами.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году верующие в Армении не смогли посетить церкви ни в Сочельник (Чрагалуйс), ни на Пасху (Сурб Затик) из-за антикоронавирусных ограничений. Литургии они смогли посмотреть онлайн.

В Армении в этом году Пасху отмечают 4 апреля, согласно григорианскому календарю. На армянском Пасха носит название Затик - избавление от мук. В канун Пасхи, отмечается пасхальный Сочельник, на армянском "Чрагалуйс". Во всех церквях проходят праздничные литургии.

Армянская Апостольская Церковь отметила Чрагалуйс перед одним из важных религиозных праздников - Пасхой. Во всех церквях была отслужена праздничная Литургия. Прихожане с собой из церкви несли зажженную свечу, священный огонь.

В отличие от прошлого года, когда верующие не смогли попасть на литургию из-за распространения коронавируса, и богослужение транслировалось в прямом эфире, в этом году литургия была отслужена в присутствии прихожан. Люди беспрепятственно входили в церковь при условии соблюдения масочного режима. Они приветствовали друг друга словами: "Христос воскрес!" и в ответ слышали: "Воистину воскрес!".

В Церкви Святой Гаяне в Эчмиадзине праздничную литургию отслужил католикос всех армян Гарегин Второй. На литургии присутствовал президент страны Армен Саргсян, передает корреспондент "Кавказского узла".

После богослужения в церквях ААЦ в Ереване организовала шествие с зажженными лампадами. Участники мероприятия под названием "Благая весть" начали свою акцию на Площади Республики. Они расставили лампады так, чтобы было образовался символический празднику крест. Затем участники мероприятия с зажженными лампадами шествием направились по центральным улицам Еревана.

Эмма Даниелян посетила церковь Святого Гаяне в Эчмиадзине. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что для нее Пасха - один из важных праздников, который ее семья всегда отмечает.

"Сначала мы идем в церковь, приносим с собой из церкви свечи, и всей семьей садимся за стол, который накрываем до этого", - рассказала женщина.

По ее словам, в прошлом году она не смогла попасть в церковь из-за коронавируса, "Литургия проводилась, но прихожан не пускали в церковь", - напомнила она.

"После карабахской войны мне и в голову не приходит осторожничать по поводу какого-то там вируса. О нем будто все забыли, несмотря на то, что ежедневно публикуют статистику заражений", - рассказывает корреспонденту "Кавказского узла прихожанка церкви в Ереване Лиана Мангасарян.

Лиана также посетила церковь, принесла домой зажженную свечу, которую она назвала "Благой Вестью". 4 апреля она вновь примет участие в литургии и уже отпразднует Пасху всей семьей.

Жительница Армавира Ани Петросян не посещала церковь, но отмечает праздник по традиции. "Я позвонила соседке, она принесла мне зажженную свечу", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, церкви в их городе все отслужили праздничную Литургию, "люди специально и в Эчмиадзин ездили, чтобы принять участие в богослужении и принести с собой свет из Первопрестольной".

"Для меня Пасха - важный праздник. Я готовлю в Чрагалуйс бабушкину праздничную бахарч (разновидность сладкого пирога - прим. "Кавказского узла"), который она в Пасху всегда готовила, варю сладкий плов с изюмом, рыбу кладу на стол, зелень. Первую бахарч, когда вынимаю из духовки, отдаю соседям, как дань традиции", - отметила Петросян.

По ее словам, к празднованию она готовится заранее, чтобы в 17:00 (по местному времени или 16.00 мск) успела пойти в церковь, принять участие в литургии. Затем уже всей семьей садятся за праздничный стол, а после идут и к родителям поздравить их с праздником.

Коронавирус никак, по ее словам, не помешает собраться всей родней и отпраздновать Пасху.

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