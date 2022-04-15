Ролик о разнице цен на газ в Дагестане и Чечне стал фактором риска для его автора

15 апреля 2022, 18:04

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Автора видео о высоких ценах на газ в Чечне будут искать и принудят к извинениям, уверен кавказовед Руслан Кутаев. Власти Чечни могут отреагировать на критику преследованием автора видео, однако не исключен и вариант использования темы цен на газ для пиара, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", цены на газ на заправках в Чечне на 4-5 рублей за литр выше, чем в Дагестане, в связи с неразвитостью инфраструктуры и особенностями поставок газа в эту республику, прокомментировали экономисты жалобу водителя из Чечни.

Водитель из Чечни пожаловался на высокие цены на сжиженный газ. Он снял видео на газовой заправке, в котором сообщил, что 12 апреля цена на газ в Хасавюрте была 16,5 рубля, в а Грозном - 21 рубль. На видео виден терминал заправочной станции, на котором считается стоимость заправленного газа. При цене 16,5 рубля за литр 25,3 литра обошлись в 417 рублей, следует из видеоролика. При этом расстояние от Хасавюрта до границы с Чечней, по данным сервиса "Яндекс.Карты", составляет всего 15 километров, говорится в видеоролике "Кавказского узла".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев уверен, что такие видео опасны для автора, поскольку его будут искать и принуждать извиняться. "Конечно, этот ролик и сам факт того, что он показал разницу в цене, уже опасно для него, потому что чеченские власти не любят, когда кто-то показывает на их ошибки. Эта роскошь - возмущаться - не позволяется гражданам в Чечне. Тем более, что сейчас идет [спецоперация] и в республике напряженная ситуация. Мы должны знать, что этот человек подверг себя опасности, его будут искать, принуждать записать извинения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жалобы жителей Чечни неоднократно приводили не к тем последствиям, на которые рассчитывали их авторы. Так, в апреле 2020 года жительница села Гехи Зара Тепсуркаева обратилась к главе Чечни с жалобой на то, что у нее нет возможности закупать продукты. Глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов, приехав к Тепсуркаевым, заявил, что они должны заниматься огородничеством и так решать проблемы с продуктами, а глава республики "не обязан" их кормить. Сама Зара Тепсуркаева в эфире ЧГТРК "Грозный" признала, что ей не стоило обращаться к главе Чечни. В 2016 году житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол. Он вынужден был покинуть республику после встречи с первым замглавы МВД Чечни Апти Алаудиновым. Подробнее о практике извинений в Чечне говорится

По его словам, этот случай не отличается от других подобных, когда принуждали извиняться авторов роликов с критикой социально-экономической ситуации в Чечне. Как, например, было в апреле 2020 года, когда житель Чечни публично извинился за насмешку над помощью властей малоимущим или случай Рамазана Джалалдинова, который подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе Кенхи. "Нет никакой разницы. Его, как и в указанных случаях, будут преследовать за то, что он осмелился показать разницу цен. Может показаться, что текущих условиях власти заняты [спецоперацией] и не заметят эту критику. Но критика не останется незамеченной. Заметят, будут преследовать, заставят записать видео с извинениями", - отметил он.

Кутаев также предположил, что после ролика цены не будут снижены, проблема останется. "Власти вместо того, чтобы решать конкретную проблему, будут заняты совсем другим – найти и наказать. Но проблема останется. А она останется, потому что такая ситуация возникла из-за использования административного ресурса. Конкуренция тут не играет роли. Просто так решили и подняли цены на газ. Вот и все. Им позволено так поступать", - подчеркнул он.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина также сочла, что этот ролик опасен для его автора, но затруднилась предположить, как могут отреагировать власти Чечни. "Конечно, записывать такие ролики с критикой опасно с учётом чеченских реалий. Автора могут за это наказать, заставить записать опровержение. Но также возможен другой исход. Власти могут сказать, что ознакомились с проблемой, решили ее и на этом попробуют попиариться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, разница цен на автогаз в Дагестане и Чечне может быть вызвана особенностями логистики. "Мне кажется, в первую очередь, это связано с экономическими причинами. Автогаза в Чечне нет, его ввозят, поэтому он дорогой", - предположила она.

Чеченский водитель, пожелавший остаться неназванным, сталкивался с разными ценами на горюче-смазочные материалы в Чечне и Дагестане. "Не только автогаз, но и бензин [в Дагестане] иногда стоит дешевле, чем в Чечне. Я это замечал во время поездок в Дагестан. Иногда цена [в Чечне] слишком большая, поэтому не удивляюсь, когда люди едут туда закупаться. Но мне кажется, это не всегда выгодно. Особенно, если специально для этого туда едешь. Другое дело, когда по делам едешь в Дагестан и заодно заправляешься там", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, разница цен определяется аппетитами чеченских предпринимателей, которые по своему желанию устанавливают стоимость на тот или иной продукт. "Может, есть другие причины, но при желании можно хотя бы незначительно (менее) высокие цены устанавливать, но это зависит от желания наших местных бизнесменов. Как хотят, так и поступают, зная, что имеют такие возможности", - отметил он.

С ним согласился пользователь "Кавказского узла" bill.hermann, который счел разницу цен в Чечне и Дагестане спекулятивной. "Разница в 5-6 рублей за литр, это именно спекулятивное накручивание цен и никак иначе. Никакой конкуренции в Чечне нет и быть не может, потому как все АЗС (...) находятся под полным контролем Кадырова и его окружения. Еще одно. В Чечне не только цены на топливо завышенные, но и на все остальное. Поэтому у многих жителей Чечни большой популярностью пользуются рынок Хасавюрта в Дагестане, куда они и ездят за товаром", - пояснил он в комментарии на "Кавказском узле".

Практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, но распространилась и на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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