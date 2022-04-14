Экономисты объяснили разницу цен на газ в Дагестане и Чечне

14 апреля 2022, 13:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Цены на газ на заправках в Чечне выше, чем в Дагестане, в связи с неразвитостью инфраструктуры и особенностями поставок газа в эту республику, прокомментировали экономисты жалобу водителя из Чечни.

Водитель из Чечни пожаловался на высокие цены на сжиженный газ. Он снял видео на газовой заправке, в котором сообщил, что 12 апреля цена на газ в Хасавюрте была 16,5 рублей, в а Грозном - 21 рубль. На видео виден терминал заправочной станции, на котором считается стоимость заправленного газа. При цене 16,5 рублей за литр 25,3 литра обошлись в 417 рублей, следует из видеоролика. При этом расстояние от Хасавюрта до границы с Чечней, по данным сервиса "Яндекс.Карты" составляет всего 15 километров, говорится в видеоролике "Кавказского узла".

Слова водителя подтверждают и данные сервиса "Яндекс.Заправки". Так, по данным на 14 апреля, в Хасавюрте на заправке сети Asko стоимость литра пропана равна 17 рублям, такая же цена на газ на заправке Fuel1, а на заправке Ктэк-Гарант - 16,5 рублей.

При этом на автозаправочной станции "Гарант" в Грозном и других населенных пунктах Чечни, стоимость литра пропана составляет 21 рубль.

Разницу в цене на сжиженный газ в Дагестане и Чечне руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, экономист Александр Пасечник объяснил отличием рынка. "Сегмент потребления сжиженного газа в регионах Северного Кавказа относительно небольшой, хоть и есть определенный спрос на этот товар. Разброс по ценам в целом про России 1,8-2%. В данном случае я бы не стал объяснять разницу цены в Дагестане и Чечне спекуляциями чеченских заправок, например. Это специфика местного рынка. Так уж устроен розничный рынок, что цена зависит от конкуренции и развитости инфраструктуры. Я полагаю, что в Чечне меньше конкуренции, меньше газозаправочных станций, и инфраструктура в целом не так развита, как в соседнем регионе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме этого, по его словам, на цены может повлиять также транспортировка товара. "Это зависит также от того, откуда в Чечню поступает сжиженный газ. Если он поступает через Дагестан, то вполне логично, что цена будет отличаться для дагестанских и чеченских потребителей. В любом случае Федеральной антимонопольной службе стоит быть внимательнее к этой разнице цене, внимательно изучить причины и принять меры", - указал Пасечник.

Экономист, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков согласен с этим мнением. "Это вопрос к Федеральной антимонопольной службе. Именно эта структура должна выяснять, почему в двух соседних регионах настолько большая разница в цене на сжиженный газ. Возможно в Дагестане цена ниже, поскольку регион получает газ из Туркменистана напрямую в Махачкалу, то есть через Каспий. Это влияет на то, что пропан дешевле в Дагестане, чем в Чечне. Логистика влияет на многое. Стоимость транспортировки повышает цену на газ в Чечне. Я этим могу объяснить разрыв в цене", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он не исключает, что отдельные поставщики могут выставлять свои цены на этот продукт. "Маловероятно, но не исключено, что сами заправки устанавливают цену повыше, чем в Дагестане. Рынок сжиженного газа не так четко регламентирован и отдельно взятые собственники заправок самостоятельно повышают цены по своему желанию. Где больше конкуренции, там меньше таких сценарий, а где конкуренции нет, то очень легко проводить такие схемы", - отметил он.

Напомним, что жалобы могут закончится для чеченцев публичными извинениями. Так, в декабре 2015 года Айшат Инаева, пожаловавшаяся ранее на тяжелое положение жителей Чечни в своем аудиообращении, на записи ЧГТРК "Грозный" отказалась от своих слов и попросила прощения у Кадырова. В мае 2016 года житель села Кенхи в Шаройском районе Чечни, который подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол принес извинения, показанные в эфире ЧГТРК "Грозный". На записи Джалалдинов заявил, что по собственному желанию извинился перед Кадыровым. После принесения извинений Джалалдинову позволили вернуться в родное село и пообещали помочь ему с восстановлением сгоревшего дома.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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