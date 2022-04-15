Число прибывших в Ростовскую область жителей Донбасса увеличилось на 14,5 тысячи

15 апреля 2022, 11:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 14,5 тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за минувшие сутки, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля границу в Ростовской области за сутки пересекли более 14 тысяч беженцев из Донбасса, а сутками ранее - свыше 14,5 тысячи.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14500 граждан", - цитирует погрануправление ФСБ по области РИА "Новости".

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля российские военные начали спецоперацию на Украине. В Ростовской области, по словам беженцев, они столкнулись с трудностями с получением гуманитарной помощи. Некоторые из них заявили о нежелании оставаться в России, пояснив, что не хотят надолго оставлять свои дома.

Также жители Донбасса делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, оставшихся дома. По их словам, уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

23 марта журналистка-фрилансер Полина Ефимова попыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге, но полиция задержала ее. Общение журналистов с беженцами с Украины регламентируется местными властями. Пройти в пункты временного размещения можно только при наличии разрешения ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* – признано незарегистрированным объединением, выполняющим функции иностранного агента.

** – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.