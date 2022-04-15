Беженцы из Донбасса в Ростовскую область . Фото: Правительство Ростовской области

15 апреля 2022, 11:03

Число прибывших в Ростовскую область жителей Донбасса увеличилось на 14,5 тысячи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 14,5 тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за минувшие сутки, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля границу в Ростовской области за сутки пересекли более 14 тысяч беженцев из Донбасса, а сутками ранее - свыше 14,5 тысячи.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14500 граждан", - цитирует погрануправление ФСБ по области РИА "Новости".

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля российские военные начали спецоперацию на Украине. В Ростовской области, по словам беженцев, они столкнулись с трудностями с получением гуманитарной помощи. Некоторые из них заявили о нежелании оставаться в России, пояснив, что не хотят надолго оставлять свои дома.

Также жители Донбасса делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, оставшихся дома. По их словам, уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

23 марта журналистка-фрилансер Полина Ефимова попыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге, но полиция задержала ее. Общение журналистов с беженцами с Украины регламентируется местными властями. Пройти в пункты временного размещения можно только при наличии разрешения ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*.

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** – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Активисты в Баку рассказали о проблемах украинских беженцев", "Дагестан отправил около 80 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса", "Сведения о падении ракеты на дом в Ростовской области вызвали скепсис в соцсети".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 апреля 2022, 13:25

  • Азербайджанский журналист отпущен из полиции

    Учредитель и главный редактор азербайджанского новостного сайта Cenub.az Захир Аманов, заподозренный в вымогательстве, освобожден из-под стражи на период следствия. Защита будет добиваться прекращения уголовного дела.

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