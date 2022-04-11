Более 12,5 тысячи жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

11 апреля 2022, 12:38

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За сутки из Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область прибыли более 12,5 тысячи беженцев, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел" 9 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что общее число беженцев, которые пересекли границу с Россией, в том числе с Ростовской областью, составило более 700 тысяч человек. 10 апреля пограничники отчитались, что в Ростовскую область прибыли еще 13,5 тысяч беженцев.

О числе прибывших в Россию жителей Донбасса через пункты пропуска в Ростовской области проинформировала сегодня пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12500 граждан", - говорится процитировал "Интерфакс" сообщение ведомства.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля российские военные начали спецоперацию на Украине. Некоторые из беженцев, прибывших в Ростовскую область, пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи и длинные очереди для ее оформления. Также беженцы из Донбасса заявили о нежелании оставаться в России: они стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать назад, так как не хотят надолго оставлять свои дома.

Еще до начала спецоперации на Украине приехавшие в Ростовскую область жители Донбасса делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, которые остались дома, и выражали желание поскорее вернуться домой. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

Напомним, что 23 марта полиция задержала журналиста-фрилансера Полину Ефимову, которая пыталась пообщаться с беженцами из Мариуполя у пункта временного размещения в Таганроге.

Общение журналистов с беженцами из Украины регламентируется местными властями. Для входа в пункты временного размещения необходимо иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – признан незарегистрированным объединением, выполняющим функции иностранного агента.

** – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.