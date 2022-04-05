Новый руководитель волгоградского изолятора назначен после смертей арестантов

05 апреля 2022, 17:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подполковник Михаил Ковалев назначен начальником волгоградского СИЗО № 4, в котором два заключенных были найдены мертвыми. Смена руководства изолятора связана с этими происшествиями, предположили правозащитник Игорь Нагавкин и адвокат матери одного из умерших.

Как писал "Кавказский узел", 13 января стало известно, что в СИЗО, где в октябре 2021 года был найден мертвым подозреваемый по делу о вымогательстве Равиль Расулов, была проведена проверка, в результате которой к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников. Заместитель начальника СИЗО уволен, а начальник подал рапорт об увольнении. 15 февраля в камере того же СИЗО-4 Волгограда был найден мертвым гражданин Узбекистана.

Личному составу СИЗО-4 Волгограда представлен новый начальник, подполковник внутренней службы Михаил Ковалев, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы УФСИН по Волгоградской области. На церемонии представления присутствовали 4 апреля руководитель следственного отдела по Красноармейскому району и руководитель райотдела ФСБ, уточнил он. "После представления нового начальника учреждения был проведен обход подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе, совместно с новым руководством учреждения", - соообщил сотрудник пресс-службы.

Смена руководства СИЗО может быть связана с делом Расулова, предположил правозащитник Игорь Нагавкин. "Начальник СИЗО написал заявление об увольнении еще до Нового года, уволен замначальника СИЗО. Были привлечены к ответственности 17 человек. Надеюсь, что смена руководства повлияет на улучшение условий содержания... Представители семьи Расуловых будут обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела. Мать Расулова не оставляет надежду, что все же попадет на прием к генпрокурору и к [председателю СКР Александру] Бастрыкину", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат матери Расулова Дмитрий Карандашов также связал смену руководства СИЗО с делом Расулова. "Бывший начальник четвертого СИЗО уволился по собственному желанию после того, как пошло разбирательство по Расулову. Имеются основания полагать, что, если бы не было этой ситуации, он так и продолжал бы работать", - сказал сегодня адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Карандашова, "неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту", и обжалование направлено непосредственно Александру Бастрыкину, поскольку в материалах дела содержатся признаки преступления.

После того, как Равиль Расулов был найден мертвым, его родственники потребовали наказать виновных в смерти арестованного. К Расулову могли применять пытки, заявил ранее Игорь Нагавкин. По его данным, на теле Расулова были ярко выраженные следы побоев. На теле есть следы электрошокера, отметил и адвокат Дмитрий Карандашов. Мать Расулова Роза обратилась на горячую линию Следкома и заявила о волоките в расследовании смерти ее сына. 22 ноября 2021 года Роза Разумова провела одиночный пикет у здания приемной президента России в Волгограде с требованием установить обстоятельства смерти сына и возбудить уголовное дело. 17 декабря 2021 года стало известно, что следователи отказались возбудить дело.

После того, как Расулова перевели из СИЗО-1 в СИЗО-4, его поместили в одиночную камеру, и психолог дал заключение, что Расулов "склонен к суициду и за ним нужен обязательный контроль", пояснил адвокат. "Под этим диагнозом расписались все должностные лица. В итоге Расулов продолжает содержаться в одиночной камере, и в период, когда [он скончался], сотрудница , которая обязана смотреть за видеокамерами, отлучается на прием женского этапа, который прибыл. И Расулов остался бесконтрольным. Все это следует из материалов проверки. То есть он [необоснованно] содержится в "одиночке" в условиях [вероятности] суицида, и во-вторых, когда должен быть тотальный контроль, сотрудница покидает свое рабочее место", - рассказал Дмитрий Карандашов.

Кроме того, в материалах проверки есть видеозапись, на которой к Расулову в автозаке применяется необоснованное насилие, а также видеозаписи, из которых можно сделать вывод, что по прибытии в камеру СИЗО-1 Расулов без проблем передвигается, а после того, как его забрали из нее, а затем вернули в камеру, у него на видео заметно "нарушение координации движений". "То есть [не исключен] факт того, что его били. Все эти факты уже установлены, есть в материалах проверки, но дело не возбуждается", - сказал адвокат, добавив, что "стоит вопрос о личном приеме у Бастрыкина и уполномоченного по правам человека". "Думаю, на прием попадем в ближайший месяц", - уточнил он.

Напомним, после смерти Расулова его родственникам продемонстрировали запись видеокамеры, которая находится в камере СИЗО. На видео видно, что Расулов, поднимаясь с кровати, еле передвигается. "Через два часа дежурившая женщина-инспектор подходит к камере и смотрит в глазок, после чего приходят другие сотрудники, открывают камеру и видят, что он <покончил с собой>. По словам матери, видеозапись краткая, видеорегистраторы не отображают всего происходящего", - рассказал ранее Игорь Нагавкин.

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