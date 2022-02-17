17 февраля 2022, 03:13

Погиб арестант волгоградского СИЗО

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гражданин Узбекистана найден мертвым в волгоградском СИЗО-4, где в течение последних трех месяцев произошли несколько инцидентов с заключенными и коллективная попытка суицида в знак протеста.

 "Кавказский узел" неоднократно писал об инцидентах в СИЗО-4 Волгограда. 30 ноября там обнаружили повешенным 61-летнего арестанта, обвинявшегося в убийстве, а 7 декабря в том же учреждении нанес себе раны 30-летний подследственный.

В ночь на 25 ноября 2021 года семь арестантов волгоградского СИЗО-4 причинили себе травмы, одного из них госпитализировали. ФСИН объяснило их протест несогласием с режимными требованиями. Заключенные не жаловались на условия содержания из страха, предположили их матери.

19-летний подследственный, которого подозревали в мошенничестве, был найден мертвым в камере, причиной его смерти названа механическая асфиксия. По информации источника, молодой человек "состоял на учете как склонный к суициду и членовредительству".

Арестант делил камеру с еще одним заключенным, но в момент гибели находился в помещении один, его соседа "забирали на следственные действия", процитировало слова источника 16 февраля издание V1.

Погибший был гражданином Узбекистана, по его делу вплоть до гибели велись следственные действия, но "в ближайшее время его должны были отправить на родину", утверждает источник издания "Блокнот Волгоград".

На официальном сайте управления ФСИН по Волгоградской области комментария относительно инцидента по данным на 3.10 мск 17 февраля не опубликовано. При этом одна из публикаций от 16 февраля сообщает, что "в следственном изоляторе №4 состоялось торжественное мероприятие, посвященное 22-й годовщине со Дня образования учреждения". 

Ранее в СИЗО-1 был найден мертвым подозреваемый по делу о вымогательстве Равиль Расулов, который до этого также содержался в СИЗО-4. К погибшему в СИЗО в Волгоградской области Равилю Расулову могли применять пытки, на теле Расулова были ярко выраженные следы побоев, заявил правозащитник Игорь Нагавкин. На теле есть следы электрошокера, отметил адвокат Дмитрий Карандашов. Жена Расулова отрицает версию о суициде. Мать Расулова заявила о волоките следствия. Сотрудники СИЗО, ответственные за смерть Расулова, понесли несоразмерно мягкое наказание, считают пользователи Instagram.

Примечание:

"Абдулмумин Гаджиев раскрыл подробности жизни в СИЗО", "Обвиняемый в шантаже житель Дагестана заявил о пытках силовиками", "Состояние здоровья ингушских старейшин ухудшилось в СИЗО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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