Пользователи Instagram назвали мягким наказание сотрудников СИЗО за смерть Расулова

14 января 2022, 12:45

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Замначальника волгоградского СИЗО уволен, а его подчиненные привлечены к дисциплинарной ответственности за смерть задержанного уроженца Дагестана Равиля Расулова. Такое наказание несоразмерно гибели человека, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", подозреваемый по делу о вымогательстве Равиль Расулов был найден мертвым в одном из СИЗО Волгограда, его родственники потребовали наказать виновных в смерти арестованного. К Расулову могли применять пытки, заявил правозащитник Игорь Нагавкин. По его данным, на теле умершего были ярко выраженные следы побоев. Адвокат Дмитрий Карандашов отметил, что на теле есть следы электрошокера. Жена Расулова отрицает версию о суициде, а мать обратилась на горячую линию Следкома и заявила о волоките в расследовании. 22 ноября 2021 года Роза Разумова провела пикет у здания приемной президента России в Волгограде с требованием установить обстоятельства смерти сына и возбудить уголовное дело. Следком не усмотрел причастности сотрудников УФСИН по Волгоградской области к смерти Равиля Расулова, сообщил 17 декабря адвокат матери погибшего.

В СИЗО, где был найден мертвым Равиль Расулов, была проведена проверка, в результате которой к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников. Заместитель начальника СИЗО уволен, а начальник подал рапорт об увольнении, написал со ссылкой на председателя Волгоградской областной думы Александра Блошкина 13 января "Черновик".

Пользователи Instagram в паблике "Дагестанские известия", комментируя пост о мерах в отношении сотрудников СИЗО, возмутились слишком мягким, по их мнению, наказанием за гибель человека. "А что, так можно было, [после смерти человека] просто взять уволить...?" - интересуется khadij_gis. "Уволить это не наказать", - считает marat_gasanov. "А такие дела сам Бастрыкин (председатель Следственного комитета России - прим. "Кавказского узла") не берет под личный контроль [...?]", - задается вопросом sh.amil7868.

Пользователь gadzhiev6309 также указывает на то, что "Бастрыкин не обратил [внимание] на это резонансное дело". "Конечно, на суицид все свалить лучше, чем разбирать в чем дело...", - пишет ___nailya.__. "[Человек умер], а они продолжат жить как ни в чем не бывало", - возмущается mango__1002.

"Почему дело не взял на личной контроль Бастрыкин!!!" - заявляет _777_tt_186. "[Человек умер], а людей просто уволили - ничего себе наказание", - отмечает rasulov_m93. "Страшная история. Безнаказанными их оставлять еще страшнее", - уверен spiashiy05.

Пост под названием "Более десяти человек наказаны после смерти дагестанца в волгоградском СИЗО", опубликованный в аккаунте "Дагестанских известий" 13 января, сегодня к 12.35 мск набрал 87 925 просмотров и 395 комментариев.

Напомним, в ночь на 25 ноября 2021 года семь арестантов волгоградского СИЗО-4 причинили себе травмы, одного из них госпитализировали. Заключенные, совершившие попытку суицида в волгоградском СИЗО, не жаловались на условия содержания из страха, предположили их матери.