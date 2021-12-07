Арестант волгоградского СИЗО нанес себе раны

07 декабря 2021, 19:39

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Мужчина, находящийся под арестом в СИЗО-4 Волгограда, порезал предплечье. Он состоит на учете как склонный к суициду и членовредительству, сообщила сегодня пресс-служба УФСИН по региону.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 25 ноября семь арестантов волгоградского СИЗО-4 причинили себе травмы, одного из них госпитализировали. ФСИН объяснило их протест несогласием с режимными требованиями. Заключенные, совершившие попытку суицида в волгоградском СИЗО, не жаловались на условия содержания из страха, предположили их матери.

30-летний арестант, который подозревается в грабеже, на минувших выходных порезал себе левое предплечье, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

"Он состоит на учете как склонный к суициду и членовредительству. По всем таким происшествиям проводятся проверки. Каких-либо объяснений своим действиям он не дает, - сообщил представитель пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что в СИЗО-4 Волгограда 30 ноября было обнаружено тело 61-летнего арестанта. Мужчина, обвинявшийся в убийстве, найден повешенным, признаков насильственной смерти нет, сообщило УФСИН по Волгоградской области.