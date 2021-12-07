07 декабря 2021, 19:39

Арестант волгоградского СИЗО нанес себе раны

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мужчина, находящийся под арестом в СИЗО-4 Волгограда, порезал предплечье. Он состоит на учете как склонный к суициду и членовредительству, сообщила сегодня пресс-служба УФСИН по региону.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 25 ноября семь арестантов волгоградского СИЗО-4 причинили себе травмы, одного из них госпитализировали. ФСИН объяснило их протест несогласием с режимными требованиями. Заключенные, совершившие попытку суицида в волгоградском СИЗО, не жаловались на условия содержания из страха, предположили их матери.

30-летний арестант, который подозревается в грабеже, на минувших выходных порезал себе левое предплечье, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

"Он состоит на учете как склонный к суициду и членовредительству. По всем таким происшествиям проводятся проверки. Каких-либо объяснений своим действиям он не дает, - сообщил представитель пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал,  что в СИЗО-4 Волгограда 30 ноября было обнаружено тело 61-летнего арестанта. Мужчина, обвинявшийся в убийстве, найден повешенным, признаков насильственной смерти нет, сообщило УФСИН по Волгоградской области.

Примечание:

"Заключенные СИЗО Волгограда нанесли себе раны в знак протеста", "Правозащитники заявили о нарушении прав заключенного в волгоградской колонии", "Родственники встревожены отсутствием данных о состоянии арестантов в Волгограде".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 декабря 2021, 19:00

07 декабря 2021, 18:33

07 декабря 2021, 17:54

  • Суд в Ростове-на-Дону приговорил Романа Илюгина к условному сроку

    Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону назначил три года лишения свободы условно бывшему главному архитектору города Роману Илюгину, признав его виновным в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство. Адвокаты Илюгина указали, что суд не принял во внимание доводы защиты.

07 декабря 2021, 17:14

  • Миятович потребовала не допустить ликвидацию "Мемориалов"*

    Использование российского закона об иноагентах для ликвидации "Мемориалов"* противоречит европейским принципам защиты прав человека, указала комиссар Совета Европы Дунья Миятович в письме к генпрокурору России, призвав его не допустить закрытия правозащитных организаций.

07 декабря 2021, 17:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи