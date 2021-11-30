Следственный изолятор. Фото: Денис Яковлев / Югополис

30 ноября 2021, 18:00

Арестант волгоградского СИЗО найден мертвым

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мужчина, обвинявшийся в убийстве, найден повешенным в СИЗО-4 Волгограда. Признаков насильственной смерти нет, сообщило сегодня УФСИН по Волгоградской области.

В СИЗО-4 Волгограда обнаружено тело 61-летнего арестанта, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

Мужчина обвинялся по делу об убийстве, он найден повешенным, рассказал представитель пресс-службы. "Признаков насильственной смерти у него нет. По данному факту проводится проверка", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября семь арестантов в волгоградском СИЗО-4 предприняли попытку суицида в знак протеста против действий администрации колонии. Заключенные, совершившие попытку суицида в волгоградском СИЗО, не жаловались на условия содержания из страха, предположили их матери. "СИЗО-4 славится жесткими нравами со стороны сотрудников администрации, со слов арестованных, к ним применяется физическое насилие – по пяткам бьют, еще как-то", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" правозащитник Игорь Нагавкин.

Ранее в СИЗО-1 был найден мертвым подозреваемый по делу о вымогательстве Равиль Расулов, который до этого также содержался в СИЗО-4. К погибшему в СИЗО в Волгоградской области Равилю Расулову могли применять пытки, на теле Расулова были ярко выраженные следы побоев, заявил правозащитник Игорь Нагавкин. На теле есть следы электрошокера, отметил адвокат Дмитрий Карандашов. Жена Расулова отрицает версию о суициде. Мать Расулова заявила о волоките следствия.

Примечание:

"Заключенные СИЗО Волгограда нанесли себе раны в знак протеста", "Правозащитники заявили о нарушении прав заключенного в волгоградской колонии", "Суд отказался освободить Никиту Котлярова".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 ноября 2021, 19:26

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