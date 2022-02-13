Обвиняемый в шантаже житель Дагестана заявил о пытках силовиками

13 февраля 2022, 07:23

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Житель Хасавюртовского района, задержанный по жалобе махачкалинки о вымогательстве у нее восьми миллионов рублей, заявил о пытках током, с помощью которых силовики пытались добиться от него признательных показаний, сообщил представитель Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля полиция Дагестана отчиталась о задержании подозреваемого в шантаже женщины и вымогательстве у нее восьми миллионов рублей. Часть пользователей Instagram после просмотра видео допроса сочли убедительной версию потерпевшей, другие подвергли ее сомнению.

Потерпевшая заявила, что наняла 50-летнего жителя Хасавюртовского района для помощи при строительстве здания в Махачкале. В ходе ремонтных работ они поссорились и работник был уволен, сообщило МВД по Дагестану. По версии полиции, вскоре он стал требовать с потерпевшей деньги под угрозой распространения личной информации, которую тайно скопировал с её телефона. Подозреваемый был задержан при получении муляжа с 3,7 миллиона рублей, отмечается в публикации. В полиции задержанный рассказал, что требовал деньги за проделанную работу, а когда решил, что не получит их, стал шантажировать работодателя, сообщила полиция.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Дагестана по обращению адвоката арестованного посетили его в СИЗО, сообщил 12 февраля заместитель председателя комиссии Общественной палаты Дагестана по формированию гражданского общества и защите конституционных прав граждан Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Задержанный пожаловался адвокату, что его избили и пытали током до того, как доставили в следственный изолятор, отметил Хадулаев. Арестованный "написал заявление на имя председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана и на моё имя, как заместителя председателя комиссии Общественной палаты Дагестана по защите конституционных прав граждан", - сообщил он.

Обвиняемый утверждает, что работодательница не платила ему денег несколько лет, а два года назад был избит ее знакомым, от чего потерял один глаз, суд поэтому делу уже идет, суд уже идёт, сообщил член Общественной палаты. Работник утверждает, что затем заявительница пообещала ему расплатиться и пригласила его к себе домой, "но [...] преподнесла это как вымогательство и его задержали", написал Хадулаев. "Нами готовится обращение в прокуратуру Дагестана и в МВД по Дагестану", - сообщил он.

Обвиняемый жалуется, что силовики "его били и пытали током, привязывая провода к пальцам", добиваясь дачи показаний, привели слова Хадулаева "Кавказ.Реалии"*.

"Силовики послушали одну сторону и поверили ей, а доводы второй стороны слушать не стали. При этом сотрудники, по словам обвиняемого, угрожали ему и требовали "не трогать" заявившую на него", - член Общественной палаты Дагестана.