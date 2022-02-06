Видео о задержании шантажиста в Дагестане вызвало споры в соцсети

06 февраля 2022, 16:03

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Полиция Дагестана отчиталась о задержании подозреваемого в шантаже женщины и вымогательстве у нее восьми миллионов рублей. Часть пользователей Instagram после просмотра видео допроса сочли убедительной версию потерпевшей, другие подвергли ее сомнению.

50-летний житель Хасавюртовского района задержан после заявления жительницы Махачкалы о том, что он вымогает у нее 8 миллионов рублей, угрожая обнародовать сведения, порочащие ее честь и достоинство, сообщила 5 февраля пресс-служба МВД Дагестана.

"Потерпевшая пояснила, что указанного мужчину по совету знакомых наняла для помощи при строительстве здания в Махачкале. В ходе ремонтных работ она замечала некомпетентность работника по некоторым вопросам, однако на замечания работодателя мужчина не реагировал. В результате между ними произошла ссора, которая закончила их сотрудничество. Спустя некоторое время, уволенный позвонил ей и стал требовать деньги под угрозой распространения личной информации, которую он тайно скопировал с её телефона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Мужчина был задержан при получении муляжа с частью денежных средств – 3,7 миллиона рублей, отмечается в публикации. "В полиции мужчина рассказал, что требовал деньги у потерпевшей в уплату проделанной им работы. По его словам, оговоренную зарплату женщина ему так и не выплатила, обещая сделать это, как только позволят обстоятельства. Мужчина просил передать ему денежные средства, но, когда понял, что требуемое не получит, решил женщину шантажировать", - говорится в сообщении.

Следователи проверяют обстоятельства произошедшего и достоверность этих показаний, уточнила пресс-служба МВД. О возбуждении уголовного дела министерство по состоянию на 16.02 мск не сообщило.

Видеокадры опроса жительницы Махачкалы и задержанного мужчины МВД Дагестана опубликовало на своей странице в Instagram. На видео женщина рассказывает, что в 2017 году начала облицовку здания и наняла этого мужчину. "Он у меня работал три года и четыре месяца. Потом начались угрозы в мой адрес, потом он мне отправил мои собственные фотографии на телефон с угрозой, что он их разместит в Instagram, в YouTube, что он меня опозорит на весь Дагестан", - говорит женщина.

Отвечая на вопрос, как у мужчины оказались ее фотографии, она рассказала, что, когда сама работала на стройке, оставляла телефон без присмотра. "Он подсмотрел мой пароль", - заявила женщина. Получив угрозы шантажа, женщина, по ее словам, встретилась с этим мужчиной и выяснила, что "сумма увеличилась до восьми миллионов".

В свою очередь, задержанный мужчина на видео пояснил, что задержан "якобы за вымогательство". По его версии, он работал у женщины пять лет. "Она мне постоянно названивала: я хочу решить вопрос, хочу отдать деньги, позвала на встречу, сама же посчитала – шесть [миллионов] за работу, за пять лет, и два – за ущерб нанесенный. И потом позвала домой встретиться", - говорит на видео мужчина.

К 16.02 мск 6 февраля публикация набрала 131 тысячу просмотров, под ней размещено 1076 комментариев. Авторы большинства из них обратили внимание на неоднозначность ситуации и подвергли сомнению искренность обоих героев ролика.

"Он 5 лет бесплатно работал? Как это?" – удивился, в частности, melatoooiuytr. "Прям больше 5 лет бесплатно он работал, ага-ага", - скептически заметил lyam.djam. "О чем ты думал, пока 5 лет работал бесплатно?" - заочно обратился к задержанному zama063. "Надо было договориться, чтоб каждый месяц платила, если нет, то не работал бы", - написал murtuz876.

Авторы значительно большего числа комментариев усомнились в версии женщины. "Не верю я женщине, телефон, пароль, басня какая-то", - высказал мнение efendiev. "Оба друг друга стоят. Женщина тоже мутная и че-то не договаривает", - предположил guseynovr.z.

"Как может рабочий ''подсмотреть" код в телефоне? Да и телефон где попало на стройке не оставишь", - написала 19dzamilya. "Что-то не верится, очень хороший план придумала, чтобы не заплатить", - высказала мнение zalovaelmira.

"А как доказали или докажут, что он вымогал деньги, если он утверждает обратное?" – спросил n_t_r_087. "Есть доказательства, что потерпевшая говорит правду? Ведь она может оболгать человека, дабы не платить ему такую сумму", - задался вопросом daridobro05.

"Если бы она вовремя оплатила труд, то не дошло бы до этого. Подобных ей тоже выше крыши, нанимают, а потом не оплачивают, кормят обещаниями, и все", - посетовал 696_mira_969.

"Как-то так же одна женщина не давала денег нам за работу больше года. Угрожать не стали мы. Просто пошли в полицию и сказали как есть. Они как к ней позвонили, она как миленькая заговорила, мол, как не даю, даю же, пусть приезжают и берут деньги. Поехали к ней, она слова не вымолвила, вытащила деньги и заплатила. Бывают и такие тоже. Так что я бы не стал его сразу обвинять. Просто неправильный метод он, видимо, выбрал, как решить вопрос", - поделился мнением oblicovka_dag.05.