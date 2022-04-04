Житель Дагестана получил 11 лет колонии за присягу ИГ*

04 апреля 2022, 19:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Асхаб Османов, ранее осужденный за мошенничество и кражу, признан виновным в участии в деятельности террористической организации. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Судом установлено, что в июне 2021 года подсудимый в Калмыкии принял участие в деятельности запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство". Присягу ИГ* он записал на телефон и отправил запись через мобильное приложение другому человеку для последующей передачи руководителю организации, сообщили в пресс-службе суда.

Житель Дагестана признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Ранее Османов был осужден астраханским судом за мошенничество и кражу. Путем частичного сложения наказаний он приговорен к 11 годам колонии строгого режима, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда "Интерфакс".

"Кавказский узел" также сообщал, что в марте суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Махачкалы, признав его участником местной ячейки "Исламского государства"*.

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Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.