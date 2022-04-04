Границу в Ростовской области пересекли более 11,5 тысячи беженцев за сутки

04 апреля 2022, 19:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Свыше 11,5 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Ростовскую область за минувшие сутки, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля границу России в Ростовской области за сутки пересекли более 13 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Днем ранее в Ростовскую область прибыли более 14,5 тысячи беженцев. Для прибывающих из Донбасса в связи с длительной процедурой оформления открыт дополнительный пункт обогрева, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11,5 тыс. граждан", - цитирует пресс-службу пограничного управления ФСБ по Ростовской области ТАСС.

В пунктах пропуска в Матвеев Кургане и Весело-Вознесенке развернут мобильный приемно-сортировочный модуль Центра медицины катастроф, где врачи осматривают людей, пересекших границу и обратившихся за медицинской помощью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, в модуле дежурят четыре врача. "При необходимости больных доставляют в многопрофильный полевой госпиталь, находящийся на базе одной из больниц Неклиновского района. В многопрофильном госпитале имеются реанимация, операционная и стационар на 50 коек", - добавили в МЧС.

Всего в регион с начала эвакуации прибыли более 460 тысяч беженцев. Железнодорожными составами в 20 субъектов России доставлены более 20 тыс. человек, в том числе почти 6 тыс. детей, уточнили в ведомстве.

Напомним, 18 февраля началась эвакуация жителей Донбасса в Россию, а 24 февраля российские войска начали спецоперацию на Украине. Беженцы, приехавшие в Ростовскую область до операции, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что опасаются за близких, которые остались дома, и заявили, что желают как можно быстрее вернуться к ним. Они также сказали, что покинули дома по настоянию властей. Некоторые из беженцев позднее заявили о трудностях с получением гуманитарной помощи. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались они.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.