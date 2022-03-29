Арестованы подозреваемые в осквернении воинского мемориала в Невинномысске

29 марта 2022, 23:30

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Суд поместил под стражу на два месяца двоих ставропольчан, подозреваемых в осквернении мемориала "Вечный огонь" в Невинномысске, третьему срок ареста продлен на 72 часа, сообщила прокуратура. Родители и сами обвиняемые принесли публичные извинения.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта главное управление МВД по Ставропольскому краю сообщило о задержании троих жителей Кочубеевского района после того, как они справили нужду в Вечный огонь у обелиска "Вечная слава" в Невинномысске. Возбуждено уголовное дело о вандализме, заявили в полиции.

Инцидент произошел 26 марта. Камеры наблюдения засняли трех молодых людей, которые около полуночи подошли к обелиску "Вечная Слава". Сначала один из них попытался греть над Вечным огнем руки, затем все трое справили в него нужду и убежали, пишет "1777.ru".

Двух подозреваемых в осквернении мемориала "Вечный огонь" Невинномысский горсуд поместил под стражу, третьему задержанному, который является несовершеннолетним, срок ареста продлен на 72 часа, сообщила сегодня прокуратура по Ставропольскому краю.

Ранее материалы уголовного дела были изъяты из органов дознания и переданы в следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю, сообщило надзорное ведомство, отметив, что дело расследуется по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Родители молодых людей публично извинились за проступок сыновей, сообщил 28 марта мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем Telegram-канале. "Глава Кочубеевского района Алексей Клевцов встретился с родителями молодых людей, которые накануне совершили акт вандализма в Невинномысске", - написал он. В посте также опубликовано видео, на котором трое мужчин по очереди просят прощения за проступок детей "перед всей Россией" и выражают сожаление в связи с произошедшим. 27 марта Миненков также в своем Telegram-канале опубликовал видео с извинениями всех трех обвиняемых.

Напомним, в январе 2019 года в дагестанском Кизляре трое несовершеннолетних парней были задержаны после того, как на городской Аллее Славы была разрушена "Звезда Вечного Огня". В содеянном они признались и через социальные сети извинились перед жителями города, а также вместе с родителями привели в порядок территорию парка, памятник и плиты с надписями, сообщили власти города.

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