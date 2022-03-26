16 тысяч беженцев прибыли за сутки в Ростовскую область

26 марта 2022, 19:04

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За сутки в Ростовскую область въехали около 16 тысяч жителей ЛНР и ДНР, следует из информации пограничного управления ФСБ в регионе.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. В первые дни из Донбасса выезжало около 20 тысяч человек в сутки, однако затем поток беженцев снизился, в отчетах погрануправления ФСБ по Ростовской области сообщалось о 5-15 тысячах человек в сутки. Новый рост числа начался с 21 марта, когда числа прибывших в Ростовскую область составило более 15 тысяч человек, столько же людей приехали 22 и 23 марта.

Приехавшие в Ростовскую область до начала военной операции жители Донбасса еще тогда делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, которые остались дома, и выражали желание поскорее вернуться к ним. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

В Ростовскую область прибыло более 16 тысяч жителей Донбасса. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли около 16 тысяч граждан", - процитировал пресс-службу областного пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

За 24 марта в Ростовскую область также въехали более 16 тысяч человек, сообщил 25 марта ТАСС со ссылкой на региональную погранслужбу.

"Кавказский узел" писал, что у некоторых прибывших в Ростовскую область из Луганской и Донецкой республик беженцев возникли трудности с получением гуманитарной помощи продуктами, так как их не предупредили, что для этого нужна миграционная карта. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались другие беженцы.

Россия, по данным МЧС, приняла около 400 тысяч беженцев с Донбасса и Украины. Представитель ООН, посетивший временные пункты размещения в регионе, отметил, что в Ростовской области созданы хорошие условия для эвакуированных, беженцы получают необходимую медпомощь, но у них тяжелое психологическое состояние.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.