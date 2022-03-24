Границу в Ростовской области за сутки пересекли свыше 15 тысяч беженцев

24 марта 2022, 11:29

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Третий день подряд в Ростовскую область из Донбасса пребывает более 15 тысяч беженцев, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта более 15 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки.

Приехавшие в Ростовскую область до начала военной операции жители Донбасса еще тогда делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, которые остались дома, и выражали желание поскорее вернуться к ним. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

В Ростовскую область прибыли еще более 15 тысяч жителей Донбасса. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 15 тыс. граждан", - цитирует пресс-службу областного пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. Ежедневно в Ростовскую область, по данным пограничного управления ФСБ по региону, прибывает от 9 до 15 тысяч человек. Часть из них отправляется в другие регионы. В Ростовской области действует около 300 пунктов временного размещения, а также два палаточных городка МЧС. В регионе созданы хорошие условия для эвакуированных, беженцы получают необходимую медпомощь, но у них тяжелое психологическое состояние, сообщил после посещения временных пунктов размещения в регионе представитель ООН. Сами беженцы в Ростове-на-Дону пожаловались на проблемы с получением матпомощи.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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