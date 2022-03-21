Курбан Мурадов. Фото https://riaderbent.ru/zamkomanduyushhego-kaspijskoj-flotilii-vystupil-na-pohoronah-voennogo-iz-dagestana.html

21 марта 2022, 08:36

Погибший на Украине спецназовец похоронен в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Похороны младшего сержанта спецназа Курбана Мурадова, погибшего в ходе военной операции на Украине, прошли в селе Гамиях Новолакского района. Местные власти пообещали семье Мурадова оказать поддержку, также в церемонии прощания принял участие замкомандующего Каспийской флотилии Сергей Екимов.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 марта стало известно, что уроженец села Шабдух Гумбетовского района, младший сержант спецназа Курбан Мурадов погиб во время спецоперации на Украине.

В селе Гамиях Новолакского района Дагестана прошли похороны Курбана Мурадова погибшего в ходе военной операции в Украине. Помимо лакской и чеченской общин, в селе Гамиях проживают аварские переселенцы из Гумбетовского района из сёл Цунди и Шабдух, представителями которых является семья Мурадовых, информировало вечером 20 марта РИА "Дагестан".

Глава Гумбетовского района Галип Галипов выразил соболезнования родным и близким Мурадова. "Руководство Гумбетовского района разделяет с вами горечь потери. Администрация района окажет поддержку семье погибшего военнослужащего", – сказал Галипов во время церемонии прощания.

Также на похоронах Мурадова присутствовал заместитель командующего Каспийской флотилии ВМФ России Сергей Екимов. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего военного, сказано в публикации.

Напомним, что "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 00.30 мск 21 марта официально подтверждена гибель не менее 136 уроженцев юга России, 40 из которых – уроженцы Дагестана.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Аптекари назвали незначительным рост цен на лекарства в Махачкале", "Житель Махачкалы убит на Украине", "Двое уроженцев Северной Осетии погибли в ходе военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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