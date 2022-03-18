Житель Махачкалы убит на Украине

18 марта 2022, 21:05

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Махачкалинец Рустам Хизриев погиб в ходе боев на Украине. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 34 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", о гибели земляков сообщают главы муниципалитетов и районов Дагестана. Так, о гибели прапорщика Сахиба Турабова сообщила сегодня администрация Табасаранского района. Турабов стал 33-м военным из Дагестана, о гибели которого на Украине проинформировали власти.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 20.40 мск официально подтверждена гибель не менее 127 уроженцев юга России, в том числе 83 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

В ходе военной операции на Украине погиб уроженец Махачкалы Рустам Хизриев, сообщил сегодня мэр города Салман Дадаев. "От имени руководства республики, от себя лично, от имени моих коллег и депутатов Махачкалинского городского Собрания соболезную родным и близким Рустама Хизриева", - написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, к 20.40 мск известно о гибели с начала военной операции на Украине не менее 34 уроженцев Дагестана.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

годня мы получили весть о том, что в специальной операции по обеспечению безопасноей нашей страны!



Мы разделяем боль вашей потери!



Воистину, все мы от Всевышнего и к Нему наше возвращение!