Русскоязычные жители Грузии подтвердили актуальность мер против ксенофобии

14 марта 2022, 10:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работники супермаркетов и владельцы съемного жилья формально соблюдают антидискриминационные законы, но на практике этнические русские, в том числе граждане Грузии, сталкиваются с проявлениями русофобии, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" русскоязычные жители страны, посчитав уместным ужесточение закона против ксенофобии.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта "Грузинская мечта" предостерегла жителей страны от ксенофобии на фоне спецоперации на Украине. Дискриминация россиян в Грузии недопустима, и парламент страны уже начал работать над ужесточением антидискриминационного закона, заявил лидер партии Ираклий Кобахидзе. Поступает информация о случаях, когда гражданам России отказывались сдавать в аренду квартиры, а коммерческие банки отказывались обслуживать их, пояснил он.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Грузия в числе других стран осудила военную операцию на Украине, однако отказалась присоединиться к санкциям против России, что вызвало протесты в стране. Что предшествовало российской военной операции и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Массовый спрос у граждан России и Белоруссии на аренду жилья в Тбилиси вызвал подорожание на рынке недвижимости в полтора-два раза. При этом на сайтах крупных риелторских агентств myhouse.ge и ss.ge, корреспондент "Кавказского узла", выборочно просмотревший 12 объявлений, не нашел предупреждений об ограничениях для граждан России и Белоруссии, в них размещена только информация о сдаваемой квартире, доме и указана цена.

Также в Тбилиси в магазинах или других объектах нет вывесок о том, что заведения не обслуживают россиян. В трех супермаркетах, расположенных в центральном районе столицы, корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что среди покупателей бывают русскоязычные люди, но у сотрудников к ним равное отношение, и они стараются их обслужить на доступном для покупателей языке.

"Если я вижу, что человек плохо знает грузинский язык или не знает его вовсе, то я всегда перехожу на русский или английский язык. У нас среди наших посетителей много граждан разных стран и мы не делаем различий между ними", - сказал, в частности, кассир одного из супермаркетов.

По данным Национальной администрации туризма, в феврале 2022 года Грузию посетили 20 876 граждан России, а за этот же период 2021 года в страну приехали 2925 человек. Из Белоруссии в феврале 2022 года приехали 3446 человек, а за аналогичный период 2021 года - 408 человек. В Грузии действует закон "Об устранении всех форм дискриминации", и объявления с признаками ксенофобии попадали бы под его действие, передал корреспондент "Кавказского узла".

В последние два года в стране наблюдаются признаки русофобии, особенно среди молодежи, усиливавшиеся с началом военных действий на Украине, сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ассоциации женщин "Многонациональная Грузия" Алла Беженцева. По ее словам, молодые люди не видят разницы между гражданами России и гражданами Грузии - этническими русскими, давно живущими в Грузии.

"Антипатия проявляется и на бытовом уровне, в транспорте, даже в поликлинике - недовольны тем, что туда приходят русские. Улавливают характерную внешность, русский акцент. При этом еще и не различают славян в целом. Был случай, когда в ресторане в центре Тбилиси попросили покинуть украинцев, приняв их за русских", - сказала она. Также она привела пример, когда в аптеке молодая женщина-провизор, услышав от покупателя грузинскую речь с русским акцентом, спросила, "не шпион ли он из Москвы".

Алла Беженцева считает, что не допустить дискриминации граждан Грузии русского происхождения можно, если делать разграничения между ними и гражданами России - упоминать их как "граждан России или россиян".

Некоторые граждане России, переехавшие в Грузию на неопределенный срок, рассказали, что периодически сталкиваются с неприязненным к себе отношением. В частности, гражданин России на условиях анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сталкивался с отрицательным восприятием русского языка. Он отметил, что в магазинах могут не обслужить из-за незнания языка.

"Замечал, что местные люди, прохожие реагируют на русскую речь - оглядываются на тех, кто говорит на русском языке, некоторые смотрят неодобрительно, кто-то внимательно и настороженно. В магазинах обслуживают на английском языке, если не могут это сделать на русском", - сказал он.

Гражданка России, отказавшаяся представиться, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" о сложностях, с которыми столкнулась при аренде квартиры. Женщина рассказала, что несколько владельцев отказывались ей сдавать жилье, узнав о ее гражданстве. На улицах ощущается повышенное внимание прохожих, добавила она.

С отказом сдавать квартиру столкнулась и гражданка Белоруссии. "Есть риелторы, которые отказываются работать с русскими и белорусами, говорят прямо, что их здесь никто не ждет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в Грузии ранее были акции против представителей и граждан России. Так, в ночь на 21 июня 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. После разгона акции по меньшей мере три сотрудника полиции были обвинены в превышении полномочий.

А 31 марта 2021 года активисты, в том числе представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", устроили акции протеста, на которых потребовали, чтобы российский журналист Владимир Познер, который приехал в Тбилиси отметить день рождения, покинул страну. Активисты пояснили, что недовольны высказываниями Познера о грузино-абхазском конфликте. Журналист, планировавший покинуть Грузию 3 апреля, улетел из Тбилиси утром 1 апреля. Памятник русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову в столице Грузии был осквернен антироссийской надписью и оскорблением в адрес Владимира Познера.

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