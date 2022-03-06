«Грузинская мечта» предостерегла жителей страны от ксенофобии на фоне спецоперации на Украине

06 марта 2022, 07:40

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Дискриминация россиян в Грузии недопустима и будет преследоваться по закону, заявил лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Власти пытаются не допустить вовлечения страны в военный конфликт, считает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии ежедневно проходят акции в поддержку Украины, участники которых также требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили за отказ поддержать санкции против России. 3 марта волонтеры собрали около 80 тонн вещей, продуктов и предметов первой необходимости для жителей Украины. 4 марта омбудсмен Грузии Нино Ломджария призвала власти разместить в стране сирот из Украины. В Тбилиси и регионах Грузии созданы пункты, куда граждане приносят гуманитарную помощь для жителей Украины. Первые партии помощи уже отправлены на самолетах в Польшу, откуда их через границу доставят в города Украины.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Генсек ООН призвал Путина прекратить спецоперацию, Грузия в числе других стран осудила военную операцию на Украине. Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции, говорится в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

В стране действуют силы, которые пытаются включить страну в военный конфликт, и один из способов – дискриминация русских в Грузии, заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Ираклий Кобахидзе.

Он призвал население страны не подвергать дискриминации этнических русских, поскольку дискриминация – «грубое проявление шовинизма», она запрещена Конституцией страны. «Наказывать невиновных людей за те действия (боевые) полностью недопустимы и категорически неприемлемы. Дискриминация людей по этническому признаку – неслыханное явление для цивилизованного мира. С подобным подходом мы не смоем стать членами Евросоюза», - заявил 4 марта Кобахидзе, слова которого приведены в сообщении пресс-службы партии, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

Он призвал правоохранительные органы предпринять все меры для превенции и пресечения дискриминационных действий, которые будут наказываться по все строгости закона. Парламент страны уже начал работать над ужесточением закона, отметил Кобахидзе.

«В Грузии действует партия, единственная цель которой включить Грузию в военный конфликт. Именно этой цели служит тайная кампания, которая направлена против решения властей Грузии в связи с санкциями и отправлением добровольцев [...] включение Грузии в военный конфликт, чего добивается партия войны «Единое национальное движение», повлечет тяжелейшие последствия для страны и населения. Власти предпримут все, чтобы страна и грузинский народ избежали этого», - заявил Кобахидзе.

Заявление Кобахидзе носит превентивный характер и направлено на то, чтобы не допустить массового ущемления прав граждан России в Грузии, считает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

«Если эти явления (дискриминации) станут повсеместными и будут подтверждены, то Россия может это использовать как повод для деструктивных акций в отношении Грузии», - сказали он корреспонденту «Кавказского узла».

Поступает информация о случаях, когда гражданам России отказывались сдавать в аренду квартиры, коммерческие банки отказывались обслуживать их, и они были не только в Тбилиси, но и в других городах страны, отметил он.

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