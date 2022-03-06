Расул Алиев. Скриншот публикации администрации Карабудхкентского района https://www.instagram.com/p/CawUnERKlWL/

06 марта 2022, 14:06

Солдат из Карабудахкента погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовой-контрактник Расул Алиев из дагестанского села Карабудахкент погиб в ходе военной спецоперации на Украине, сообщила сегодня районная администрация.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта администрация Акушинского района сообщила, что уроженец села Гапшима, сержант-контрактник Джабраил Маллаев погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Ранее, 26 февраля, глава Дагестана сообщил о гибели на Украине офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Владимир Путин присвоил Гаджимагомедову звание Героя России посмертно.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели Гаджимагомедова за день до того, как Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине. Ведомство сообщило об этом 27 февраля, не уточнив число убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. С 28 февраля о гибели земляков начали сообщать руководители и других регионов юга России. Кроме того, по данным ООН, жертвами конфликта на Украине к 4 марта стали не менее 1058 гражданских лиц, из них 351 человек был убит и 707 получили ранения.

О гибели земляка сообщила сегодня администрация Карабудахкентского района на своей странице в Instagram. "При выполнении своего воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк, уроженец и житель села Карабудахкент Карабудахкентского района Республики Дагестан рядовой контрактной службы Алиев Расул Сиражутдинович", - говорится в публикации.

Администрация выразила соболезнование родным и близким убитого. Соболезнования семье погибшего выразили и авторы большинства из 64 комментариев, размещенных к 14.05 мск под публикацией.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"В Кабардино-Балкарии простились с тремя погибшими на Украине военными", "Кадыров назвал джихадом действия чеченских военных на Украине", "Семь военнослужащих похоронены в Ингушетии с начала военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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