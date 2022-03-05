05 марта 2022, 00:54

"Мемориал"* сообщил о завершении обыска в одном из офисов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики завершили обыск в офисе "Мемориала"* в Малом Каретном переулке и передали протокол дежурному, сообщил Правозащитный центр.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта Правозащитный центр "Мемориал"* сообщил об обысках в офисах правозащитных организаций "Мемориал"* и "Гражданское содействие"* в Москве. Силовики не назвали причину обысков и не пустили адвокатов, отметил правозащитный центр. Юристы "Мемориала"* попросили ЕСПЧ обязать российские власти прекратить обыски. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержать Правозащитный центр "Мемориал"*.  

После обыска в комитете "Гражданское содействие"* силовики изъяли сервер и жесткий диск. Обыски связаны с делом обвиняемого в экстремизме правозащитника Бахрома Хамроева, который 17 лет назад работал в комитете и является членом, но не сотрудником Правозащитного центра "Мемориал"*.

Обыск в офисе в Малом Каретном переулке завершен, он длился порядка 12 часов, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ".

Протокол обыска "передали нашему дежурному в здании и взяли с него подписку о неразглашении", говорится в сообщении правозащитников. 

В Правозащитном центре предположили, что обыск лишь формально проводился по делу Бахрома Хамроева, который не является сотрудником, но член Правозащитного центра «Мемориал»*. "По нашему мнению, в данном случае уголовное дело только предлог для того, чтобы получить доступ к документам «Мемориала»*", - говорится в сообщении.

Обыск в офисе на Каретном Ряду продолжается, сотрудников по-прежнему не выпускают из офиса и никого не впускают внутрь, рассказали правозащитники. Обыск длится уже более 14 часов, говорится в сообщении Правозащитного центра. 

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*, решив, что организация оправдывает экстремизм и терроризмЗащита подала апелляцию на решение Мосгорсуда, дата рассмотрения которой назначена на 22 марта.

28 декабря 2021 года Верховный суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"*) в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение в силе. Руководство "Международного Мемориала" начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. 

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*". 

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

Примечание:

"Комиссия Совета Европы подвергла Россию критике за ликвидацию "Мемориала"*", "Резник напомнил суду о важности работы "Мемориала"*",  "Правозащитники назвали необоснованным решение суда о ликвидации "Международного Мемориала"*".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 марта 2022, 23:59

04 марта 2022, 23:49

04 марта 2022, 23:19

04 марта 2022, 22:34

  • 1 Исламоведы пояснили смысл заявления чеченского богослова о ваджибе

    Слова чеченского богослова Асвада Хареханова о спецоперации на Украине являются разъяснением заявления муфтия о джихаде  и указывают на обязательное участие в ней военных из Чечни, отметили исламоведы Дмитрий Микульский и Леонид Сюкийянен. Объявление военной операции ваджибом соответствует установкам Кремля, указал политолог Алексей Малашенко.

04 марта 2022, 22:22

  • На встрече в Эргнети Грузия потребовала освобождения задержанных в Южной Осетии граждан

    В Эргнети состоялось 105-е заседание в формате Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты. Представители Грузии потребовали безоговорочного освобождения граждан своей страны, задержанных в Южной Осетии. Югоосетинская сторона особое внимание обратила на дестабилизацию обстановки, вызванную установлением на территории Южной Осетии грузинского поста полиции около села Уиста.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи