"Мемориал"* сообщил о завершении обыска в одном из офисов

05 марта 2022, 00:54

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Силовики завершили обыск в офисе "Мемориала"* в Малом Каретном переулке и передали протокол дежурному, сообщил Правозащитный центр.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта Правозащитный центр "Мемориал"* сообщил об обысках в офисах правозащитных организаций "Мемориал"* и "Гражданское содействие"* в Москве. Силовики не назвали причину обысков и не пустили адвокатов, отметил правозащитный центр. Юристы "Мемориала"* попросили ЕСПЧ обязать российские власти прекратить обыски. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержать Правозащитный центр "Мемориал"*.

После обыска в комитете "Гражданское содействие"* силовики изъяли сервер и жесткий диск. Обыски связаны с делом обвиняемого в экстремизме правозащитника Бахрома Хамроева, который 17 лет назад работал в комитете и является членом, но не сотрудником Правозащитного центра "Мемориал"*.

Обыск в офисе в Малом Каретном переулке завершен, он длился порядка 12 часов, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ".

Протокол обыска "передали нашему дежурному в здании и взяли с него подписку о неразглашении", говорится в сообщении правозащитников.

В Правозащитном центре предположили, что обыск лишь формально проводился по делу Бахрома Хамроева, который не является сотрудником, но член Правозащитного центра «Мемориал»*. "По нашему мнению, в данном случае уголовное дело только предлог для того, чтобы получить доступ к документам «Мемориала»*", - говорится в сообщении.

Обыск в офисе на Каретном Ряду продолжается, сотрудников по-прежнему не выпускают из офиса и никого не впускают внутрь, рассказали правозащитники. Обыск длится уже более 14 часов, говорится в сообщении Правозащитного центра.

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*, решив, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Защита подала апелляцию на решение Мосгорсуда, дата рассмотрения которой назначена на 22 марта.

28 декабря 2021 года Верховный суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"*) в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение в силе. Руководство "Международного Мемориала" начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

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Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.