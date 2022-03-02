Азербайджанские журналисты потребовали раскрыть убийство Эльмара Гусейнова

02 марта 2022, 21:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представители независимых медиа Азербайджана 2 марта почтили память главного редактора журнала "Монитор" Эльмара Гусейнова, убитого 17 лет назад. Журналисты возложили ответственность на власти за то, что это преступление остается нераскрытым. Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) призвал возобновить следствие по делу об убийстве Гусейнова.

Главный редактор журнала "Монитор" Эльмар Гусейнов был убит 2 марта 2005 года на пороге своей квартиры. Он не раз получал угрозы, подвергался уголовному преследованию, сидел в тюрьме. Несмотря на предложения иностранных государств о предоставлении политического убежища, остался в Азербайджане и продолжал там свою профессиональную деятельность вплоть до гибели, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Эльмара Гусейнова. По подозрению в убийстве Гусейнова еще в 2005 году были объявлены в розыск два гражданина Грузии. Заказчика же, по утверждению следствия, установить можно будет только после поимки убийц.

Сегодня группа журналистов, представляющих свободные СМИ Азербайджана, как и в предыдущие годы, почтила память Эльмара Гусейнова. Они пришли к могиле на Ясамальском кладбище в Баку. Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев отметил, что убийство Эльмара Гусейнова было нацелено на то, чтобы "заставить замолчать свободную прессу в стране", и потому это преступление остается нераскрытым, передал корреспондент "Кавказского узла".

"За 17 лет после убийства Эльмара Гусейнова свободная пресса практически полностью уничтожена. Недавно принятый закон о медиа стал еще одним подтверждением продолжения и усиления политики подавления независимых СМИ. Теперь речь идет не об уничтожении свободных медиа, что уже практически произошло, но и о полном устранении информационного общества. Однако, несмотря на все усилия властей, они не смогли взять под контроль информационного общество. Считаю, что в конечном итоге в Азербайджане победит информационное общество. Интернет, современные информационные технологии создают безграничные возможности для распространения информации и ни одному режиму не подвластно контролировать это пространство и коммуникации", - сказал Алиев, выступая у могилы Эльмара Гусейнова.

Глава издательства "Ганун" Шахбаз Худудоглу считает, что раскрытие убийства Эльмара Гусейнова связано с политической волей власти. "Если будет политическая воля, будет создана серьезная следственная группа, состоящая из профессионалов, то убийцы Эльмара будут найдены и наказаны", - считает он.

Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) выступил с заявлением, в котором призвал власти Азербайджана "раскрыть убийство журналиста Эльмара Гусейнова и наказать заказчиков и исполнителей шокирующего преступления, совершенного 17 лет назад".

"Один из главных критиков нынешней власти, главный редактор популярного независимого издания "Монитор", расстрелянный выстрелами в упор на пороге домой, стал самой знаковой жертвой независимой журналистики Азербайджана", - говорится в заявлении организации, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

ИСБР считает, что "действия и бездействие следственных органов Азербайджана, расследующих данное убийство последние 17 лет, говорят о том, что власти пытаются скрыть правду от местной и международной общественности, и не заинтересованы в привлечении к ответственности виновников данного преступления".

"Безнаказанность за убийство Эльмара Гусейнова, продолжающаяся с марта 2005 года, привела к череде других трагических убийств и насильственных смертей журналистов. Так, июне 2005 года в больнице скончался избитый [силовиками] журналист Алим Казимли. В августе 2009 года из-за преднамеренного непредставления медицинской помощи в тюрьме скончался журналист Новрузали Мамедов. В ноябре 2011 года был убит ударами ножом журналист Рафик Таги. В августе 2015 года жертвой организованного нападения стал журналист Расим Алиев. Последней жертвой насилия стал фактически казненный у себя в квартире 22 февраля 2022 года журналист и ЛГБТ активист Аваз Шихмамедов, известный под псевдонимом Аваз Хафизли", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" директор ИСБР Эмин Гусейнов.

ИСБР указал на то, что практически все преступления против журналистов "или не расследованы вовсе, или же преднамеренно расследованы неэффективно".

"Ярким примером этому является расследование убийства Эльмара Гусейнова, которое власти списывают на предполагаемых киллеров, прибывших из Тбилиси в Баку. Примечательно, что власти Азербайджана даже не требуют от Грузии выдачи данных лиц и не объявляют их в международный розыск по линии Интерпола. Лишь в самом начале правоохранительные органы Азербайджана заявили, что направили запрос в Грузию и якобы получили ответ, что Грузия не выдает своих граждан другим странам. Однако это не помешало силовым структурам Азербайджана в 2017 году похитить не без ведома и содействия грузинских коллег журналиста Афгана Мухтарлы, который был доставлен в Баку и осужден к тюремному сроку", - заявил Эмин Гусейнов.

По его словам, учитывая отсутствие сроков давности по такому тяжкому преступлению, как убийство, ИСБР призывает власти Азербайджана, а также правоохранительные органы США и Грузии возобновить расследование и помочь в привлечении к ответственности виновных в гибели Эльмара Гусейнова.

"В самом начале ФБР США и Национальная разведка Турции были подключены к расследованию данного преступления. Однако потом власти отказались от сотрудничества с ними", - сказал Эмин Гусейнов.

ИСБР призвал власти Азербайджана обеспечить безопасную среду, необходимую для развития свободы слова, в том числе освободить из тюрем всех арестованных журналистов и привести национальное законодательство в сфере свободы выражения в соответствие с Европейской Конвенцией по правам человека и стандартами Совета Европы, членом которого Азербайджан является на протяжении последних 20 лет.

Представители Службы государственной безопасности, где велось следствие, оказались недоступны для комментариев.

Информацию о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".