Журналисты потребовали провести новое расследование убийства Эльмара Гусейнова

02 марта 2020, 13:58

Участники акции памяти азербайджанского журналиста Эльмара Гусейнова потребовали от властей найти и наказать виновных в его гибели.

Главный редактор журнала "Монитор" Эльмар Гусейнов был убит 2 марта 2005 года на пороге своей квартиры. Он не раз получал угрозы, подвергался уголовному преследованию, сидел в тюрьме. Несмотря на предложения иностранных государств о предоставлении политического убежища, остался в Азербайджане и продолжал там свою профессиональную деятельность вплоть до гибели, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Эльмара Гусейнова. По подозрению в убийстве Гусейнова еще в 2005 году были объявлены в розыск два гражданина Грузии. Заказчика же, по утверждению следствия, установить можно будет только после поимки убийц.

Акция поминовения журналиста Эльмара Гусейнова прошла сегодня в Баку. Журналисты, активисты и политические деятели собрались у его могилы на Ясамальском кладбище. После возложения цветов состоялись выступления участников акции.

"С момента убийства Эльмара прошло 15 лет, и это кровавое преступление до сих пор не раскрыто. Мы вновь здесь, у могилы Эльмара, чтобы потребовать установления и наказания заказчиков, организаторов и исполнителей этого чудовищного убийства. Мы чтим память Эльмара и говорим: "Нет - безнаказанности преступлений против журналистов!"", - заявил глава Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР), блогер Мехман Гусейнов.

Он выразил убеждение, что "интерес к творчеству Эльмара будет только расти". Гусейнов призвал власти отказаться от политики преследования инакомыслящих, и начать реальные реформы в стране.

"Убийство Эльмара, отважно разоблачавшего коррупцию и резко критиковавшего пороки авторитарной системы, было целенаправленным ударом не только по журналистике, но и по всему обществу. Однако те кто, пытались запугать общество, просчитались - борьба продолжается", - заявил глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы.

Власти не могут и не хотят раскрыть это преступление, поскольку причастны к нему, считает глава центра Национальной стратегической мысли Иса Гамбар.

"Если бы это было не так, то это преступление было бы за 15 лет раскрыто", - заявил Гамбар.

Зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), журналист Сеймур Хази выразил уверенность, что "заказчики убийства Эльмара не достигли цели запугать общество и заставить его замолчать".

"Скорее, произошло обратное: сегодня многие молодые люди, никогда не видевшие Эльмара Гусейнова, продолжают его дело. Темы и проблемы, поднятые в свое время Эльмаром, сегодня продолжает новое поколение, которое учится его на материалах", - заявил Хази.

Глава издательского дома "Ганун" ("Закон") Шахбаз Худуоглу раскритиковал власти за формальный подход к расследованию убийства Гусейнова. По его словам, власти проигнорировали все предложения общественности и коллег помочь в проведении следствия, продемонстрировав нежелание раскрыть это убийство. Он заявил, что "ничто сегодня не препятствует тому, чтобы возобновить расследование".

Директор агентства Turan Мехман Алиев выразил мнение, что "убийство Эльмара было продиктовано не только желанием устранить человека, устрашить других, но и стремлением убить свободу слова в Азербайджане".

"С убийством Эльмара стартовал очередной, самый жесткий период уничтожения независимых СМИ, формирования марионеточного информационного пространства, управляемого из высоких кабинетов. Но достигли ли власти поставленной цели? Да и нет. Да, потому что они уничтожили ростки независимости свободной прессы. Свободный дух журналистики, едва освободившийся от советской ментальности, и только пытавшийся взлететь, был уничтожен...", - сказал Алиев.

Однако, продолжил он, "общество не приняло навязываемую ей пропаганду".

"Азербайджанское общество вовлеклось в масштабное движение в мировой паутине за свободу слова и свободу в широком понимании ее значения. Сегодня оно бойкотирует телеящики, газетные киоски... Азербайджанское общество в настоящее время черпает информацию из альтернативных источников, которые появились на свободных платформах в Интернете. И в этом смысле информационная политика правительства провалилась", - заявил Алиев.

Журналисты и, в частности Алиев, призвали власти провести новое расследование убийства Эльмара Гусейнова.

"Общество не признает и не принимает официальную версию, и мы требуем провести новое, полное расследование, раскрыть и назвать имена заказчиков и исполнителей", - сказал Алиев.

Представители Службы государственной безопасности, где велось следствие, оказались недоступны для комментариев.

Напомним, 2 марта 2019 года правозащитники напомнили президенту Азербайджана обещание раскрыть убийство Гусейнова.

Информацию о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".