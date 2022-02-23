Беженцы с Донбасса в Зверево рассказали о причинах своей эвакуации

23 февраля 2022, 23:59

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Более 50 беженцев с Донбасса прибыли в Зверево, их разместили в спортклубе, детском саду и гостинице. После признания Россией ДНР и ЛНР опасения покинувших Донбасс за оставшихся там близких стали сильнее.

Как писал "Кавказский узел", с начала эвакуации в Ростовскую область прибыли около 100 тысяч беженцев с Донбасса, 17 тысяч из них распределены по пунктам временного размещения в разных регионах России, другие же разместились у родных. В Ростовской области развернуты 125 пунктов временного размещения для беженцев.

Беженцы хотят домой и тревожатся за своих близких

В городе Зверево размещены более 50 беженцев. Одна группа расположилась в детском саду на окраине города, в основном там находятся родители с детьми. В детском саду несут дежурство полицейские, казаки и сотрудники МЧС. Внутрь здания корреспондента "Кавказского узла" не пустили, но ему все же удалось пообщаться беженцами.

Как рассказали постояльцы, детей местных жителей на время пребывания в здании детсада беженцев перевели в другие детские сады. Один из местных жителей, которого корреспондент встретил рядом с детским садом, рассказал, что это крайне неудобно. "Водить в другой садик ребёнка далеко, поэтому сейчас жена сидит с ребёнком дома, я один работаю. Надеюсь продлится это недолго", - сказал местный житель.

Может быть, лучше бы и не было признания, так как теперь война возможна, а это очень страшно

Беженцы, которые выходили во двор детского сада, просили их не фотографировать и не стали называть своих имен. "У меня и муж, и отец в армии ЛНР, я боюсь где-то засветиться. После признания ЛНР, я думаю, будет война. И не дай Бог кто-то из моих попадёт в плен, а тут моё интервью, чтобы хуже не вышло", - пояснила свое желание остаться анонимной одна из беженок. По ее словам, признание Россией ЛНР и ДНР вызвало у нее тревогу. "Может быть, лучше бы и не было признания, так как теперь война возможна, а это очень страшно Я не хочу, чтобы погибали люди как с этой, так и с той стороны", - сказала она, а на слова о том, что жителей самопровозглашенных республик будут защищать российские войска, лишь махнула рукой.

Другая женщина также выразила опасение, что может начаться война, а у неё муж в армии. "Я из Луганска, у нас в принципе всё было тихо, но всё равно приняла решение уехать, так как дети, и неизвестно что будет дальше, поэтому лучше переждать в России. Боюсь, что теперь начнётся война после признания, но всё равно надеюсь, что её не будет", - отметила она.

Встретили беженцев, по словам женщины, хорошо. "Кормят три раза в день, есть где искупаться, всем перевели по 10 тысяч на карточки, отношение очень хорошее к нам", - отметила она. Женщина также рассказала, что сегодня представители властей вручили подарки детям по случаю 23 февраля, "не только мальчикам, но и девочкам, чтобы не обидно было".

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

Всего в Зверево три пункта, где размещены беженцы. Но кухня только в детском саду. Поэтому сотрудники МЧС развозят еду тем, кто живёт не в садике, выяснил корреспондент "Кавказского узла".

В спортивном клубе живут 17 человек, там на входе также дежурят казаки и сотрудники полиции, которые не позволили корреспонденту зайти в здание, а у здания спортклуба беженцев не было. В гостинице "Зверево", которая находится в центре города, расположено отделение Сбербанка, около которого корреспондент "Кавказского узла" встретил двух женщин с детьми из числа беженцев. Они рассказали, что живут в детском саду, а в центр приехали снять деньги с карты.

"Нас встретили очень хорошо, нам тут нравится, отношение хорошее. Три раза кормят, перевели по 10 тысяч, можно свободно передвигаться, главное - не уйти, когда время питания, но можно и самим что-то купить из продуктов", - рассказали беженки. По их словам, уехать они были вынуждены из-за обострения обстановки. "Уехали потому, что стало неспокойно. Мы живём рядом с линией разграничения и у нас война, можно сказать, не прекращалась, но в последнее время стрельба стала интенсивней", - сказали они.

Хочется домой, но пока там неспокойно, и мы даже не знаем, когда сможем вернуться

Женщины поддержали признание Россией независимости ЛНР И ДНР. "Очень рады тому, что признала Россия нашу независимость, хочется войти в состав России, чтобы мы были под её охраной. Будет или нет полномасштабная война - неизвестно, но нам не страшно, теперь Россия, если что, нас защитит. Очень, конечно, хочется вернуться домой, но пока там неспокойно, и мы даже не знаем, когда сможем вернуться", - отметили они.

Девушка из Луганска, которую корреспондент "Кавказского узла" встретил у гостиницы, сказала, что не хотела бы возвращаться. С ней был молодой человек. "Я приехал сюда из Москвы, там у меня работа. Моя девушка из Луганска, вот я приехал за ней", - сообщил молодой человек. По словам девушки, она приехала не как беженка, и 10 тысяч рублей не получила. "Да мне и не нужны эти деньги. Я приехала, чтобы остаться в России навсегда. Сейчас буду искать работу и пойду учиться. Уезжала из Луганска, всё было спокойно, у нас не стреляли", - рассказала она корреспонденту.

В гостинице "Зверево" проживает четыре беженца, ещё четверо пробыли несколько дней и ушли, рассказала дежурная отеля, которая раздавала еду для беженцев.

Организованной эвакуацией жителей ДНР и ЛНР власти России пытаются показать свои возможности и создать условия для оперативного возвращения беженцев после стабилизации ситуации, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. При этом сроки возвращения беженцев домой назвать сложно, сказал Алексей Малашенко. "Ответа на этот вопрос нет даже у властей. Они заявили, что признают независимость, но даже не знают, в каких границах признают ЛНР и ДНР. То есть сплошная неопределенность", – подчеркнул он.

Пожилой мужчина Николай Иванович, который уехал из города Первомайска Луганской области вместе с женой, пригласил корреспондента "Кавказского узла" в номер. "Это одна комната и туалет с душем, для двоих людей вполне достаточно", - рассказали супруги. По их оценке, в гостинице есть все условия для жизни, кормят три раза в день.

Очень хочется вернуться. Хоть сегодня, дома лучше

По словам жены Николая Ивановича, ей очень хочется вернуться домой. "Уехали, так как стало больше стрельбы, но очень хочется вернуться. Хоть сегодня, дома лучше. Сейчас, после признания независимости, нам очень интересно, в каких границах жить будем. От нашего дома до линии разграничения один километр, мы живём практически на границе и хочется, чтобы (границу) отодвинули подальше, страшно, когда граница рядом", - рассказала она.

Но Николай Иванович думает, что границы меняться не будут и жить придётся по соседству с Украиной. "Мы только и смотрим по телевизору о том, как развивается ситуация. Хочется определенности, мира, и быстрей вернуться домой", - отметил он.

Помощь беженцам вызвала споры среди жителей Зверево

Житель Зверево Олег Серов готов помогать беженцам. "Я считаю, люди не виноваты, что всё так сложилось. А куда им бежать от войны? Они тоже русские, как и мы. Я не против того, что они приехали в Россию, и их нужно поддержать, обеспечить всем необходимым. Дети пускай ходят в школу - прерывать учёбу не стоит, думаю, их не так уж много и мест в наших школах хватит. Если нужно будет оказать какую помощь, я с удовольствием по мере возможности помогу. Если не дай Бог у нас бы что случилось, нам бы тоже пришлось это пережить и куда бы мы бежали? Поэтому нужно отнестись с пониманием и помочь людям", - подчеркнул он.

Жительница Зверево Ирина усомнилась в необходимости масштабной эвакуации жителей Донбасса в Россию. "Что они приехали сюда? Там что, сейчас война идёт и убивают? Непонятно, кто там и где стреляет, а их сюда повезли, ещё и деньгами одарили, кто бы нам помог! Я всё понимаю, мы добрые, всем помогаем, но нам, что случись, никто не поможет, и они в том числе. Мы никому не нужны. И дети [беженцев] зачем нам в школе?", - выразила свою позицию женщина в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Признать независимость самопровозглашенных республик следовало еще в 2014 году, высказала свое мнение Татьяна Чекунова. "Мне жалко людей, им и так досталось, они восемь лет терпели. Я вообще считаю, нужно было ещё как только всё началось, в 2014 году, признать независимость и ввести туда войска. Меньше бы людей погибло. Восемь лет прошло, пора что-то делать. А санкции - это плохо, но не страшно, переживём", - сказала она.

Помогать нужно, прежде всего, жителям России, возразил Александр Леонов. "Лучше бы их Украина себе забрала, это их территория. Это головная боль России на много лет. Раньше были республики, мы их содержали, теперь этих содержать будем. Оно нам нужно? Своим бы лучше помогали. Конечно, мне жалко жителей ЛНР и ДНР, но мне и наших людей жалко. Им мы поможем, а нам кто поможет?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".