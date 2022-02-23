15 тысяч беженцев прибыли за сутки в Ростовскую область

23 февраля 2022, 14:35

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С начала эвакуации в Ростовскую область прибыли около 100 тысяч беженцев с Донбасса, 17 тысяч из них находятся в пунктах временного размещения, большинство беженцев разместились у родных, отчитались власти. В Ростовской области развернуты 125 пунктов временного размещения, сообщил сегодня губернатор.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля была объявлена массовая эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию. За первые двое суток, по данным властей, в Ростовскую область прибыли 66 тысяч беженцев. Около 2000 человек к 20 февраля были перевезены на поездах в другие регионы. В частности, в Волгоградскую область прибыл поезд с 433 беженцами. 21 февраля границу с Ростовской областью пересекли около 20 тысяч беженцев.

За минувшие сутки границу с Ростовской областью пересекли 15 тысяч беженцев с Донбасса, пишет сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пограничную службу ФСБ России.

По данным на вечер 22 февраля, в Россию прибыли около 100 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщил заместитель российского министра обороны Николай Панков. Почти 30 тысяч из прибывших — дети, проинформировало РИА "Новости".

В Красносулинском районе Ростовской области беженцев из Донбасса разместили в гостиницах, ограничив доступ журналистов к ним. Беженцы рассказали 20 февраля о своих опасениях за близких, которые остались дома, и выразили желание поскорее вернуться к ним.

В Ростовской области оборудованы девять городков жизнеобеспечения, 125 пунктов временного размещения, дополнительно развертывается полевой пункт временного размещения на 600 человек. В резерве – еще 48 пунктов, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Голубев сообщил, что 12 регионов страны уже приняли 17 железнодорожных составов с беженцами, говорится в сообщении на сайте главы и правительства Ростовской области.

На территории 12 регионов России в 230 пунктах временного размещения находятся более 17 тысяч человек. В 47 регионах подготовлены 656 пунктов временного размещения общей вместимостью более 58 тысяч человек, сообщило сегодня МЧС России.

В Волгоградскую область прибыли 433 человека, 166 из них — дети до 14 лет, в том числе девять детей до года. Все они доставлены в пункты временного размещения в Волгограде и Волжском.

Беженцев развозят по регионам на поездах, так 22 февраля прибыли составы в Московскую, Липецкую, Белгородскую, Рязанскую и Пензенскую области, в них находились более 3,6 тысячи человек. Еще два состава отправлены в Мордовию и Московскую область, формируются еще два состава в Самарскую и Кировскую области, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Система отработана, и в настоящее время вся логистика по размещению и оказанию помощи жителям ЛНР и ДНР выстроена. И не только внутри Ростовской области, но и в других субъектах РФ", - приводятся в публикации слова врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

Чуприян также сообщил, что большинство беженцев разместились у родных и родственников, пишет 22 февраля РБК.

Организованной эвакуацией жителей ДНР и ЛНР власти России пытаются показать свои возможности и создать условия для оперативного возвращения беженцев после стабилизации ситуации, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи Алексей Малашенко и Дмитрий Абросимов. Часть беженцев остановилась у близких, так как у Донбасса тесные связи с соседними регионами, прокомментировал Роман Базиков данные МЧС о расселении большинства из прибывших у родственников.

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