Политологи сочли эвакуацию беженцев с Донбасса частью пиар-кампании властей России

23 февраля 2022, 03:49

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Организованной эвакуацией жителей ДНР и ЛНР власти России пытаются показать свои возможности и создать условия для оперативного возвращения беженцев после стабилизации ситуации, считают Алексей Малашенко и Дмитрий Абросимов. Часть беженцев остановилась у близких, так как у Донбасса тесные связи с соседними регионами, прокомментировал Роман Базиков данные МЧС о расселении большинства из прибывших у родственников.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля была объявлена массовая эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию. За первые двое суток, по данным властей, в Ростовскую область прибыли 66 тысяч беженцев. Около 2000 человек к 20 февраля были перевезены на поездах в другие регионы. За сутки 21 февраля в Ростовскую область прибыли более 20 тысяч жителей Донбасса.

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года. После начала эвакуации жителей Донбасса Владимир Путин поручил выплатить всем беженцам по 10 тысяч рублей, и 19 февраля первые 100 человек получили выплаты.

22 февраля врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что на территории России находится более 90 тысяч беженцев из Донбасса. По его словам, большинство из них проживают у родственников и друзей, остальные размещены в пунктах временного размещения (ПВР) на территории шести регионов. Еще 44 региона готовы принять переселенцев, пишет РБК.

Заявление Александра Чуприяна о том, что большинство из 90 тыс. беженцев поселились у родни и друзей, никак нельзя проверить, отметил главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН Алексей Малашенко.

«Названный главой МЧС цифры – это официальная информация, в которую мало кто верит. Кроме этого никак нельзя проверить информацию, кто реально переехал к родственникам, а кто нет. Мне не кажется, что все они предоставили информацию об этом. Мой загородный дом - под Наро-Фоминском, и соседи мне рассказали, что к нам приехало около тысячи беженцев. У всех у них родные в Наро-Фоминске? Вряд ли», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, если верить цифрам МЧС, то это означает, что эвакуации во временные пункты размещения провалилась. «Значит не смогли работу организовать таким образом, чтобы разместить беженцев во временные пункты размещения и оттуда потом оперативнее и быстрее вернуть их в свои дома. Мне кажется, это все пиар-кампания, которая делается ради картинки, а не реальной заботы о людях. У меня такое ощущение», - отметил он.

Малашенко также добавил, что сложно сказать, когда эти люди смогут вернуться в свои дома. «Это очень сложный вопрос. Ответа на этот вопрос нет даже у властей. Они заявили, что признают независимость, но даже не знают, в каких границах признают ЛНР и ДНР. То есть сплошная неопределенность. И в этих условиях называть сроки возвращения беженцев я не могу», - подчеркнул он.

Цифры МЧС приблизительные, отметил политолог, доцент Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Дмитрий Абросимов.

«Те, кто границу переходят как беженцы, их стараются поездами отправлять за пределами Ростовской области, чтобы большой концентрации в области не было. По-моему, последний поезд ушел в Наро-Фоминск, в Подмосковье. Но многие люди пересекают границу и на пропускном пункте в пропуске пишут, что едут к родственникам. А те, кто все-таки остались в Ростовской области, их помещают в детские дома и лагеря, гостиницы, больных - в больницы. Но раненых пока нет, в отличие от 2016 года. В целом названная МЧС цифра приблизительная. Ее, к сожалению, проверить нельзя. Провала эвакуации нет, все идет как было запланировано», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, у переселенцев есть надежда, что в скором времени они вернуться обратно. «По моим ощущениям, у всех есть надежда, что в России они останутся на короткое время и в скоро вернуться обратно. Они этого хотят. Они думают, что это ненадолго и все быстро закончится. Есть информация об обстрелах, взрывах, но как такового жесткого обострения пока нет. Поэтому есть надежда на скорое возвращение домой», - отметил он.

Политолог считает, с помощью пиар-составляющей кампании по эвакуации Россия пытается показать свои возможности. «Нынешнее обострение – это попытка показать мощь России, а также доказать, что руководство Украины не контролирует ситуацию и не способно заниматься решением проблемы людей. А Россия пытается показать, что может. Поток беженцев также является частью этой кампании», - заключил он.

Беженцы могут организованно доставляться обратно, если угроза безопасности будет минимальной, считает политолог, член РАПК Российской ассоциации политических консультантов Роман Базиков.

«Беженцы - это не переселенцы и не иммигранты. Поэтому, естественно, что после нормализации ситуации в ДНР и ЛНР, после того, как исчезнет угроза там масштабных военных действий, они вернутся к себе домой», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, было ожидаемо, что многие беженцы предпочтут жить у родных. «Не вижу необходимости проверять или перепроверять данные МЧС. И уж тем более не считаю это провалом эвакуации в пункты временного размещения. Донбасс всегда имел тесные связи с соседними регионами России, в том числе и родственные. У меня много друзей и знакомых, которые ещё в советские времена приехали оттуда в Ростовскую область на учебу в вузы, да так и остались здесь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие беженцы уехали жить к родственникам или друзьям. Причём кто-то уезжал туда сразу, а кого-то забирали из пунктов временного содержания», - отметил он.

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