Астраханцы сочли неуместным политический пиар на помощи беженцам

22 февраля 2022, 12:19

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Предприниматели и жители Астраханской области собрали более 10 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, в том числе продукты, предметы гигиены и бытовую технику, отчитались чиновники. Помощь собрали жители, а на грузовике размещена символика "Единой России", отметили астраханцы в Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля власти Астраханской области заявили, что в ближайшие дни планируют принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Местные жители, комментируя сообщения о планах принять беженцев, напомнили чиновникам о проблеме с аварийным жильем, а также указали им на высокую стоимость продуктов и коммунальных услуг.

Власти Астраханской области направили беженцам из Донбасса, эвакуированным в Ростовскую область гуманитарный груз: воду, продукты, предметы гигиены, детское питание и бытовую технику, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "На призыв о помощи отозвались крупный и малый бизнес, сельхозпроизводители, простые астраханцы. Организацией сбора и доставки занимались активисты и волонтеры", – написал он на своей странице в Instagram.

К 12.15 мск эта запись на странице Игоря Бабушкина в Instagram, на которую подписаны около 129 тысяч пользователей, набрала около 36,2 тысячи просмотров и 98 комментариев.

"Пусть не будет войны, остальное переживём. Пусть на земле будет мир и спокойствие, пусть ребята возвращаются к своим семьям", – написал пользователь asuna4072.

"Это очень правильно, оказать помощь беженцам. Пусть примут с благодарностью", – отметила vip.elvira.urazova.

"Людей жалко и понятно, что много недовольных, принятыми решениями, ведь народ и власть давно уже разделились. Но один вопрос: собирали все, но на грузовике флаг "Единой России"? Это как? Снова пиар?" – спросил пользователь _shu_oks_19072017_.

"У всех есть дети, внуки, все мы хотим мира на земле. У людей очень тяжёлая ситуация, дай им бог пережить такое", – подчеркнула vlasova.zzz.

Запись об отправке гуманитарной помощи беженцам, эвакуированным в Ростовскую область, была также размещена сегодня на странице Instagram-паблика astrakhan24, на который подписаны около 98,8 тысячи пользователей. К публикации прикреплен ролик, на кадрах которого показаны коробки с гуманитарным грузом, письма с рисунками российского и украинского флагов, игрушки, продукты, бытовая техника, в частности холодильник и микроволновая печь. Далее люди грузят груз в фуры. "Астраханцы собрали более 10 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса", – сказано в описании записи.

К 12.15 мск эта публикация набрала 201 отметку "нравится" и 12 комментариев. Большая часть их авторов высказала беженцам слова поддержки.

"Молодцы! Как замечательно, что есть неравнодушные ребята", – отметила olga85nikmis.

"Астраханцы собирали, фура единоросов повезла", – обратил внимание пользователь 18_bez_tormozov_18.

"Нормально, на лечение детей собираем народом, гуманитарную помощь собираем народом, а для чего вообще правительство, бюджет и все эти моменты?" – спросил levinroman85.

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, сообщило РИА "Новости".

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