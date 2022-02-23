Волгоградцы подключились к сбору помощи для беженцев с Донбасса

23 февраля 2022, 22:00

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В сборе гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса в Волгограде участвуют шесть общественных организаций. Оказать помощь беженцам многие решились после просмотра новостей, рассказали опрошенные «Кавказским узлом» волгоградцы.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что регион готовится к приему беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в связи с этим в области был объявлен режим повышенной готовности. 20 февраля в Волжский прибыл из Ростовской области поезд с 433 жителями Донбасса. Для их размещения приготовили три гостиницы и санаторий в Волжском и Волгограде, после оформления людей решено распределить по другим муниципалитетам. Волгоградской области объявлен режим чрезвычайной ситуации и создан оперативный штаб для помощи беженцам с Донбасса.

Опрошенные 22 февраля «Кавказским узлом» беженцы в Волгограде рассказали, что адаптировались к новым условиям жизни на третьи сутки, но хотели бы вернуться домой в ближайшее время. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

21 февраля в СМИ Волгоградской области и на сайте региональных властей появилась информация о работе шести пунктов приема гуманитарной помощи от жителей региона для беженцев из ДНР и ЛНР. Все они располагаются в Волгограде.

«В первую очередь общественные организации и региональное отделение (Красного Креста) примут следующие группы новых товаров: сухое детское питание; пластиковую посуду; товары по уходу за детьми и за лежачими пожилым людьми; постельные и душевые принадлежности; средства личной гигиены; бытовую технику; одежду для взрослых и детей; канцелярские принадлежности; средства индивидуальной защиты», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе аппарата губернатора.

Адреса приема гуманитарной помощи и контакты для связи (перед доставкой необходимо позвонить по указанным номерам). Штаб ОНФ Волгоградской области: Волгоград, ул. Коммунистическая, 6 (вход в арку с ул. Краснознаменская); телефон 33-29-73. Штаб «Молодой Гвардии»: Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, 25, телефон 8-961-667-11-81. Волгоградское региональное отделение Российского Красного Креста: Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, 9, оф 70, телефон 56-88-85. Православный семейный центр «Лествица»: Волгоград, ул. Двинская, 18 (1 подъезд), телефон 8 960 885-19-50. Организация «Право на Жизнь»: Волгоград, ул. Руднева, 2д, телефон 8 927 523 02 03. Волгоградское региональное отделение Российского детского фонда: Волгоград, ул. Советская, 43, вход со двора возле подъезда №5, телефон 8 (8442) 23-66-07.

Сегодня корреспондент «Кавказского узла» посетил два пункта сбора помощи. Региональное отделение Российского Красного Креста располагается в центре Волгограда, недалеко от здания областной администрации. Председатель реготделения Александр Плаксин переносил с первого этажа на второй картонные ящики с консервами и пакетированным чаем. Офис отделения небольшой – две недавно отремонтированных комнаты. За два дня здесь собрали около двух центнеров продуктов и вещей. Прием гуманитарной помощи волонтеры проводят в будние дни по предварительному согласованию. В праздничный день поступил только один звонок. Утром благотворители привезли продукты питания для беженцев.

«Мы являемся координаторами этой деятельности среди остальных НКО», - пояснил Александр Плаксин.

Глава реготделения Красного Креста рассказал, что сбором гуманитарной помощи для жителей Донбасса и приемом беженцев организация занимается с начала боевых действий на территориях самопровозглашенных республик – с 2014 года. «Тогда мы работали на две очереди: одна, огромная очередь людей, которые несли помощь, другая очередь мигрантов, которые эту помощь получали. Красный крест имеет богатую практику. У нас у одних есть методология работы. Главная задача – помочь всем остальным НКО включится в эту деятельность», - пояснил Александр Плаксин.

Плаксин рассказал, что на сайте организации размещен «четкий список пожертвований и их состояния». Александр заметил, что волонтеры, как правило, имеют постоянные места работы – «это не аппаратные работники, не государственные служащие» - поэтому свой приезд в офис Красного Креста благотворители должны заранее согласовывать с членами Красного Креста по телефонам. «Часть гуманитарки развозим в пункты временного размещения. Но там люди обеспечены питанием и основными средствами. В пятницу (18 февраля) мы выезжали в гостиницу «Старт», узнавали там основные потребности беженцев. Ну, и люди непосредственно к нам обращаются, тут у нас получают помощь», - сказал Александр Плаксин.

Он перечислил стандартный перечень того, что необходимо беженцам. Это детские смеси, подгузники – «запечатанные, большого срока хранения», вещи для лежачих больных, постельные принадлежности, средства личной гигиены – «всегда нужны, так как от них зависит профилактика заболеваний». Нужны также бытовые приборы – электрочайники, удлинители, микроволновки, утюги, указал Плаксин. По его словам, спросом пользуется одежда для взрослых и детей, «но она должна быть абсолютно новая», также необходимы новые детские канцелярские принадлежности.

«Возможны и денежные переводы. Российский Красный Крест объявил сейчас федеральный сбор средств для беженцев. На сайте можно об этом узнать. По предложениям квартир (для беженцев) пока к нам не обращались. Но, пожалуйста, обращайтесь, зафиксируем, свяжем», - сказал Александр Плаксин.

Еще один пункт приема гуманитарной помощи для беженцев - в Заполотновской части Центрального района Волгограда, где располагается база Православного семейного центра «Лествица». В полуподвальном помещении на полках расставлены ящики с одеждой, игрушками, консервированными и упакованными продуктами питания. На стенах коридора развешаны детские рисунки. Глава организации Вадим Филин сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что организация занимается благотворительной деятельностью девятый год. Большую работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса проводят с 2014 года.

«За это время около двух тонн гуманитарной помощи послали на Донбасс. И сейчас не могли остаться в стороне. Это душевный порыв. Вообще наша основная деятельность – помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. У нас есть опыт такой работы, волонтеры и помещения», - сказал Вадим Филин.

Глава организации заметил, что помощь будет оказываться и тем беженцам, которые самостоятельно приедут в Волгоград, и тем, кто не будет проживать в центрах временного проживания. «У нас есть места в нашей социальной гостинице. Две семьи можем принять в режиме 24/7», - сказал Вадим Филин.

О работе в центре «Лествица» рассказала Марина Гудкова – многодетная мать, воспитывает пятерых детей. В центре она трудится пятый год, сейчас занимает должность заведующей центром гуманитарной помощи. Именно она общается с благотворителями.

«Помогаем-то мы волгоградским семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Но восьмой год оказываем помощь и людям с Донбасса. Вот и сейчас Красный Крест предложил собирать помощь для беженцев. В ближайшие дни они нас (общественные организации) собирают, будем обсуждать нюансы этой работы», - сказала Марина Гудкова.

Волгоградский инженер Виктор Зуев в телефонном разговоре с корреспондентом «Кавказского узла» рассказал, что он с супругой привез вчера, 22 февраля, на пункт сбора два ящика консервов и упакованных конфет.

«Мы хотим еще привезти в гостиницу, где живут беженцы, два мешка картошки. Но сначала выясним, примут ли они ее. Помогать надо. Наша семья дважды приносила гуманитарку – когда КПРФ формировал машину на Донбасс. Так что опыт имеем», - отметил Виктор Зуев.

Индивидуальный предприниматель из Среднеахтубинского района Андрей Котельников также привез в пункт сбора гуманитарную помощь – детскую одежду, игрушки и книги.

«Зашел в магазин и купил, что на глаза попалось, что точно детям понравится. Первый раз оказываю такую помощь. Раньше благотворительностью не отличался. Сам концы с концами свести не мог. Но последние события на Донбассе навели на благие мысли. Жена поддержала, и дети тоже», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Котельников.

О первом опыте оказания гуманитарной помощи рассказали корреспонденту «Кавказского узла» супруги Зинченко из Волжского.

«Новости посмотрели – увидели, что к нам женщины с детьми и стариками приехали. Жалко стало. Решили помочь. Нельзя не помочь», - заявил Алексей Зинченко.

«Хотели куртку подарить, но она ношенная – ее не приняли. Мы купили пять банок сгущенки, несколько упаковок сладких сухарей, две коробки конфет, шоколадки детям. Муж хотел пива купить для взрослых, но решили, что это будет перебор. Отвезли все в пункт приема», - рассказала Вера Зинченко.