Жительница Волгограда пожаловалась Бастрыкину на отказ чиновников признать дом аварийным

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Многодетная мать, проживающая в Волгограде, обратилась к руководителю Следкома России Александру Бастрыкину с жалобой на то, что местные чиновники не признают дом 1958 года постройки, где она живет, аварийным.

Многодетная мать, проживающая в ветхом доме в Красноармейском районе Волгограда, пожаловалась руководитель Следкома России Александру Бастрыкину на бездействие местных чиновников.

Женщина живет в трехэтажном доме №12 по улице 40 лет ВЛКСМ, который был построен в 1958 году. По ее словам, дом находится в непригодном для проживания состоянии: несущие конструкции разрушаются, в стенах сквозные трещины, инженерные системы изношены, пишет 1 августа "Высота 102" со ссылкой на Следственное управление Следкома России по Волгоградской области.

По словам волгоградки, в этом году межведомственная комиссия выявила основания для того, чтобы признать дом аварийным и подлежащим сносу, однако соответствующий статус дому так и не присвоен, а попытки жильцов решить этот вопрос с властями безуспешны.

Бастрыкин поручил местным следователям провести проверку по обращению и доложить о ее результатах.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 июля в Астрахани обрушилась часть аварийной пятиэтажки на улице Ляхова. Власти рапортовали, что раненых нет, единственный госпитализированный доставлен в больницу из-за стресса. Дом решено не восстанавливать, часть жильцов получила компенсации за квартиры, остальные будут переселены в жилье из маневренного фонда и тоже получат компенсации, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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