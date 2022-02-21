Азербайджан заявил об обстрелах сел в Нагорном Карабахе

21 февраля 2022, 12:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских войск в селах Шушакенд и Тагаверд были обстреляны с территории, подконтрольной российским миротворцам, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сообщения о стрельбе на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступают регулярно. Так, 19 февраля Минобороны Азербайджана заявило, что члены незаконного армянского вооруженного формирования обстреляли позиции азербайджанской армии у села Тагаверд (армянское название – Тагавард).

Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о двух перестрелках в Нагорном Карабахе. По версии ведомства, первый инцидент произошел 20 февраля в 20.50 (19.50 мск). "Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, без какой-либо причины подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Шушакенд Ходжалинского района (армянское название - Аскеранский район. – Прим. «Кавказского узла»), - говорится в пресс-релизе министерства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно сообщению, еще один инцидент произошел сегодня в 01.15 (00.15 мск). "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда - Мартуни. - Прим. «Кавказского узла»)", - сообщило Минобороны Азербайджана.

В результате ответных мер огонь был подавлен, говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении по состоянию на 12.12 мск не прокомментировали на своих сайтах версию азербайджанской стороны.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".